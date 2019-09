El monstruo del Lago Ness ha permanecido como una leyenda durante generaciones, y aunque no hay un estudio que revele la verdad sobre este ser, al parecer ya se logró determinar qué animal sería el que habita en ese lugar de Escocia.

Así lo reveló en una rueda de prensa un equipo internacional de científicos, dirigido por el profesor Neil Gemmell, de Nueva Zelanda, al asegurar que, aunque no hay evidencia de que un monstruo, al menos en forma de reptil haya vivido alguna vez en el lago escocés, sí tienen alguna idea de qué pudo ser lo que algunos reportan haber visto.

Para ello analizaron el lago durante un año, recogiendo todo tipo de pelo, escamas y excrementos de cualquier clase de animal que pasase por ahí, y que contuviese AND.

Después de realizar este extenso análisis, concluyeron que al parecer el monstruo del Lago Ness sería algo más cercano a una enorme anguila.

"Hay una cantidad significativa de AND de anguila", señaló Gemmell, geneticista de la Universidad de Otago, quien junto con su equipo comparó alrededor de 500 millones de secuencias en 250 muestras de agua.

"Nuestros datos no revelan su tamaño, pero la gran cantidad de material dice que no podemos descartar la posibilidad de que haya anguilas gigantes en el Lago Ness. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que lo que la gente ve y cree que es el monstruo del lago Ness podría ser una anguila gigante", sostuvo.

Además, indicó que no encontraron pruebas de la existencia de un reptil marino prehistórico llamado plesiosaurio, o de un pez grande como un esturión, como sostenían algunas teorías.