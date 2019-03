Beber agua del grifo no es algo que todas las personas acostumbran, y mucho menos si te encuentras de visita en otro país.

Es por ello que el sitio canadiense Globehunters elaboró un mapa de las naciones donde las normas sanitarias son las correctas, y podrás estar tranquilo en caso de tener sed y no contar con una botella con agua a la mano.

Por extraño que parezca, en la región de América Latina solo dos países cumplen con estas normas: Chile y Costa Rica.

El resto de los países latinoamericanos han sido marcados dentro de los lugares “donde no puedes tomar agua de grifo”.

Las imágenes están destinadas a ayudar a los turistas que se encuentren en otros países diferentes al suyo, indicándoles donde es seguro beber agua del grifo.

(Foto / Globehunters)

Para la elaboración de este mapa, Globehunters recopiló información de la agencia de prevención y desastres de Estados Unidos y el Centro para el control de Enfermedades (CDC).

Curiosamente, se muestran 187 países que no serían seguros para el consumo de agua. Esto no significa que no sea potable o que haga mal para la salud, pero eventualmente se recomienda no hacerlo por posible contaminación de algunos componentes.

(Foto / Globehunters)

De hecho, la Organización Mundial de la Salud establece que algunos factores que se deben considerar para decir que las fuentes líquidas pueden estar mal son: agentes infecciosos, los productos químicos tóxicos y la contaminación radiológica como factores de riesgo.

En el caso de Puerto Rico, hay que recordar que en diciembre de 2018 varios ciudadanos de la zona metropolitana reclamaron que el líquido salía con un color amarillento o marrón.

@ACUEDUCTOSPR @EliDiazAtienza

¿Alguien podría informar por qué el agua que está llegando a Berwind Estates desde hace 3 días está turbia (amarilla)? — Altaír-PR ???????? (@Altairpr) 26 de diciembre de 2018

Al respecto, el director de la región metropolitana de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Roberto W. Martínez, aseguró que el agua potable que suministraba la planta de filtros Sergio Cuevas a dicha zona, es de calidad.

Además, explicó que el cambio del color se debía al tiempo seco registrado semanas antes en la isla, lo que provocó una alta concentración de manganeso en la toma de aguas crudas de la planta de filtros ubicada en Trujillo Alto.

El funcionario explicó que el manganeso es un mineral que siempre está presente en los cuerpos de agua, pero cuando se producen periodos de poca precipitación, este mineral aumenta su concentración enla represa.