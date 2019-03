Miami - La compañía SpaceX lanzará este sábado desde Cabo Cañaveral (Florida) una cápsula no tripulada con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) que tiene como objetivo demostrar la capacidad de la empresa para enviar al espacio módulos con astronautas.

La Demo Mission-1 (DM-1) es un "vuelo de prueba sin tripulación a bordo" que probará a los astronautas la capacidad de SpaceX para viajar de forma "segura y confiable hacia y desde la EEI", como parte del programa de tripulación comercial de la NASA, resaltó la compañía en su página web.

La cápsula Crew Dragon, una versión mejorada del módulo de carga Dragon, despegará el sábado desde la histórica plataforma 39A del complejo de Cabo Cañaveral (Florida), la misma del lanzamiento de las misiones lunares del programa Apolo.

Este nuevo módulo espacial cuenta con nuevos sistemas de soporte de vida para la tripulación, paneles de control de la nave, diseño de asientos y un sistema de propulsión que puede usarse en caso de emergencia en el lanzamiento para poner a salvo a la tripulación.

Bajo un contrato con la NASA por el que recibirá $2,600 millones, el plan de SpaceX, en esta primera fase, es llevar a cabo un vuelo de prueba sin tripulantes, pero que llevará suministros a los astronautas que se encuentran en la estación espacial.

Si todo va según lo previsto, en abril próximo SpaceX llevará a cabo un nuevo test de vuelo para probar un sistema de emergencia y, meses más tarde, en verano, transportará por primera vez dos astronautas de la NASA a la estación espacial, donde permanecerán dos semanas.

SpaceX and @NASA have completed thousands of hours of tests, analyses, and reviews in preparation for Crew Dragon’s first test flight to the @space_station pic.twitter.com/JvJqeoLKVy — SpaceX (@SpaceX) 28 de febrero de 2019









"Mientras se prepara a Dragon para el traslado de seres humanos por primera vez, SpaceX continuará haciendo viajes regulares a la EEI con suministros y cargo", señaló la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk.

SpaceX destacó que, "actualmente", la Dragon es la "única nave espacial que puede traer de regreso a la Tierra una gran cantidad de carga".

Desde 2011, año en que la NASA finalizó el lanzamiento de sus transbordadores, EE.UU. ha tenido que recurrir a la Soyuz rusa para enviar astronautas a la EEI, un mal negocio por el que pagaba a Moscú unos $80 millones por asiento y, también, una situación engorrosa para una potencia muy orgullosa de su historia espacial y de haber pisado la Luna.