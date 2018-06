Fráncfort - La tripulación de la misión "Horizons" llegó hoy a la Estación Espacial Internacional (EEI) para llevar a cabo unos 60 experimentos científicos, después de orbitar la Tierra 34 veces durante dos días.

El primero en entrar fue el comandante de la agencia rusa Roscosmos Serguéi Prokopyev, seguido del astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Alexander Gerst, y por último de la astronauta de la NASA estadounidense Serena Auñón-Chancellor.

Fueron recibidos por los actuales ocupantes de la EEI, que se encuentra a algo más de 248 millas de altura sobre la Tierra.

Two days after launch, the #Soyuz crew of @Astro_Alex , @AstroSerena and Sergei are welcomed on board the @Space_Station after hatch opening. #Horizons pic.twitter.com/SSmzYWp3b4

Tras recibir las felicitaciones de los representantes de Roscosmos, la NASA y la ESA, que se encontraban en el centro de control de la misión en Moscú, hablaron con los astronautas sus familiares y amigos.

La nave rusa Soyuz MS-09 llegó a la EEI hoy a las 1:01 p.m. GMT (9:00 a.m. en Puerto Rico) y se acopló al módulo Rassvet de Carga y Acoplamiento.

Las compuertas se abrieron a las 3:17 p.m. GMT (11:17 a.m. en Puerto Rico), una vez que se realizaron chequeos rutinarios para asegurar que se había producido una conexión hermética segura entre la nave y la plataforma orbital.

With the #Soyuz MS-09 now docked with the @Space_Station, join us for live coverage of the hatch opening from 16:30 CEST (14:30 GMT) #Horizons https://t.co/POll6q6LHa pic.twitter.com/r07INnQttI