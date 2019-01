Aunque las principales preocupaciones de la comunidad científica están centradas en los posibles impactos de asteroides o comentas hacia la Tierra, ahora una galaxia entera amenaza a nuestro planeta, tal como lo reveló un reciente estudio realizado por la Universidad de Durham.

De acuerdo con esta investigación, publicada el 4 de enero en la revista Monthly Notices de la Royal Astronomical Society, los astrofísicos predicen que la Gran Nube de Magallanes impactará con la Vía Láctea, un evento que incluso podría expulsar al Sistema Solar de la galaxia.

Y es que esta catastrófica colisión podría generar un agujero negro inactivo de nuestra galaxia que comenzaría a devorar el gas que se generaría en el entorno, aumentando su tamaño hasta diez veces.

Además, los expertos señalan que este agujero negro, en estado activo, arrojaría una gran cantidad de radiación de alta energía que, aunque no afectarían la vida en la Tierra, sí abrirían la posibilidad de que nuestro Sistema Solar sea “empujado” del espacio.



Las recientes mediciones indican que la Gran Nube de Magallanes posee el doble de materia oscura de la que se tenía pensada, por lo que los investigadores aseguran que está perdiendo energía de manera muy acelerada, lo que condena a que choque con nuestra galaxia.

