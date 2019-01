Las teorías en torno a cómo fue el origen de la Luna han ido variando con el paso de los siglos, aunque muchos científicos han intentado dar solución a esta incógnita.

El primero en atreverse a lanzar una hipótesis fue George Darwin, el hijo astrónomo del padre de la evolución, quien señalaba que el satélite se formó a partir de un fragmento separado de la Tierra, cuando apenas era una bola fundida de rotación.

Esta teoría, llamada de la fisión, fue propuesta a finales del siglo XIX y permanece vigente hasta 1946. Fue entonces que el geólogo canadiense, Reginald Aldworth Daly, tuvo otra idea, que podría ajustarse más a la realidad, al describir que, según él, un planeta del tamaño de Marte, al que bautizó comoTheia, pudo impactarse con la Tierra, provocando que se convirtiera en una esfera fundida y lanzando en torno a ella grandes cantidades de materia.

De acuerdo con este científico, la materia regresaría como un boomerang, pero una pequeña porción de la misma pudo reagruparse, dando paso a la Luna, una hipótesis que hasta hoy era la más aceptada, sumado a que en 2014 un grupo de investigadores de la Universidad de Gotinga llevó a cabo un estudio en el que confirmaba con alta probabilidad esta teoría, tras un análisis de la composición de las rocas lunares recogidas por los astronautas durante la misión de Apolo.

Planetary collision that formed the moon is what made life possible on Earth, according to a new study by Rice University petrologists: https://t.co/yMHeNd3Kao pic.twitter.com/CnQUBLkKV4