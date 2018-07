Después de un siglo se estar oculta en un palacio de Turquía por orden de un sultán, una extraña momia egipcia con dos cabezas, mitad niña y mitad cocodrilo, fue fotografiada por primera vez.

De acuerdo con información del diario Hurriyet, la momia está compuesta por los restos de una princesa del antiguo Egipto no identificada, y el cráneo de un cocodrilo del Nilo.

A diferencia de otras seis momias de personajes históricos que se conservan en el Museo Arqueológico de Estambul, la pieza se guarda en el palacio de Topkapi desde finales del siglo XIX, por orden del sultán otomano Abdul Hamid II.

Según la leyenda que existe en torno suyo, la niña habría muerto atacada por uno de estos reptiles.

Ante esto los gobernadores de la época decidieron combinar ambos cuerpos con la idea o creencia de que la joven heredera a faraón, resucitara convertida en cocodrilo.

A mediados del siglo XIX, la momia se mantuvo en el Palacio de Yildiz, también en la antigua capital otomana, tras haber sido traída desde Egipto por otro sultán.



