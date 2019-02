Un extraño y peligroso fenómeno ha encendido las alarmas entre los ambientalistas en Rusia. Y es que, en la región siberiana de Kuzbass, la extrema contaminación en el aire provocó la caída de nieve de color negro.

De acuerdo a medios locales como The Moscow Times y The Siberian Times, esa zona, que lleva varios días cubierta por un manto oscuro, funciona como epicentro de una impresionante cuenca minera repleta de explotaciones a cielo abierto, la cual parece operar bajo mínimas regulaciones medioambientales.

Lo más preocupante es que esta situación cada vez se hace más frecuente en distintos puntos de ese país, tal como ocurrió hace unos días en Omsk, donde los habitantes publicaron imágenes de este misterioso fenómeno en redes sociales.

Los altos índices de contaminación se han mezclado con las precipitaciones invernales, provocando esta nieve negra que, además es dañina para la salud.

Así lo reveló la organización ecologista local Ecodefense, a través de un informe publicado en 2015, donde evaluó el impacto de la minería en Kuzbass, advirtiendo que la esperanza de vida entre los hombres caía a los 66 años, muy por debajo de la media nacional, y los índices de cáncer, parálisis cerebral o tuberculosis rompían todas las métricas rusas.

#Russia is a country of outstanding natural beauty and diversity. But the sheer lack of environmental regulations is a devastating effect for residents in #Kuzbass, where last night there was BLACK SNOW. pic.twitter.com/zMiEWBJbnh — Khodorkovsky Center (@mbk_center) 14 de febrero de 2019

“Es muy difícil hallar nieve blanca en lugar de negra durante el invierno”, indicó Vladimir Slivyak, integrante de Ecodefense al diario británico The Guardian.



“Hay demasiado polvo de carbón en el aire en todo momento. Cuando la nieve cae, esto se puede percibir. No puedes verlo el resto del año, pero ahí permanece”, asegura Slivyak.

?? ???



? ??????????? ??????? ????? ?????? ???? pic.twitter.com/IunYT8ay0i — ?? ??? (@che_za_official) 14 de febrero de 2019

El polvo de carbón está compuesto por una variedad de peligrosos metales pesados, incluidos el arsénico y el mercurio, explican los expertos.



Es por eso que tanto organizaciones medioambientales como grupos opositores al gobierno de Vladimir Putin reclaman mayores regulaciones que coarten los vertidos y la contaminación generada porla industria.