Cuando un astronauta regresa de una misión espacial de varios días tiene mucho qué celebrar, pero también comienza un difícil proceso para adaptarse a cosas tan sencillas como caminar.

Así lo revela un vídeo publicado por el astronauta de la NASA Andrew Jay Feustel, quien tuvo su primera misión espacial en mayo de 2009, pero recientemente regresó a la Tierra luego de permanecer 197 días en la Estación Espacial Internacional (ISS).

En el clip, grabado el 5 de octubre, se puede ver a Feustel intentando caminar con dificultad, tras haber estado por un tiempo prolongado bajo gravedad cero.

De esta manera, el astronauta da pasos lentos mientras un equipo de especialistas lo asiste, como parte de un procedimiento habitual que siguen quienes vuelven del espacio.



El vídeo fue publicado por Andrew en su cuenta de Twitter, como parte de una bienvenida a la tripulación de la nave Soyuz MS-09, compuesta por Sergey Prokopyev, Alexander Gerst y Serena M. Auñón, quienes regresaron a la Tierra el jueves pasado.

Welcome home #SoyuzMS09 ! On October 5th this is what I looked like walking heel-toe eyes closed after 197 days on @Space_Station during the Field Test experiment...I hope the newly returned crew feels a lot better. Video credit @IndiraFeustel pic.twitter.com/KsFuJgoYXh