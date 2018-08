Hace unos días, un grupo de arqueólogos realizó un sorprendente descubrimiento en una tumba egipcia. Se trata del queso más antiguo del mundo, según lo dio a conocer un estudio publicado en la revista Analytical Chemistry de la American Chemical Society.

El hallazgo fue hecho en la tumba de Ptahmes, quien fuera alcalde de la ciudad de Memphis durante el siglo XIII a.C., la cual había sido desenterrada inicialmente en 1885 y luego perdida entre las arenas movedizas.

The world's oldest cheese was recently discovered in an Egyptian tomb pic.twitter.com/EZjHflCpAB