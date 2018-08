Desde hace años, la noticia sobre la posibilidad de que existiera agua congelada en la Luna era algo que los científicos deseaban confirmar.

Se señalaba que esto podría ocurrir en un cráter llamado Shackleton, al que apenas le llegan los rayos del Sol, pero ahora un grupo de especialistas de la NASA presentó evidencia definitiva de que sí existe hielo en la Luna.

In the darkest and coldest parts of the Moon's poles, ice deposits have been found. At the southern pole, most of the ice is concentrated at lunar craters, while the northern pole’s ice is more widely, but sparsely spread. More on this @NASAMoon discovery: https://t.co/kvjPbMrEWK pic.twitter.com/ZkVFyKrOB6