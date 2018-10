Aunque muchos podrían creer que los perros poseen capacidad para entender las cosas, científicos de la Universidad de Exeter y la Universidad Christ Church de Canterbury, en Reino Unido, se dieron a la tarea de revisar más de 300 artículos científicos sobre la inteligencia de esta especie y concluyeron que no son excepcionalmente inteligentes.

Los resultados de esta investigación, que fueron publicados en el Learning & Behavior, demostraron numerosos casos de “interpretación excesiva” a favor de las habilidades de los perros, es decir, que incluso las palomas pueden ser más listas que ellos.

Este estudio no quiere decir que los perros no sean listos, pero, ¿qué tan inteligentes son?

El equipo de científicos liderado por Britta Osthaus y Stephen Lea, señaló: "Durante nuestro trabajo descubrimos que muchos estudios centrados en la capacidad cognitiva de los perros se proponían demostrar lo inteligentes que son. A menudo se les compara con los chimpancés y cada vez que los perros 'ganan', esto se agrega a su reputación como algo excepcional. Sin embargo, en todos y cada uno de los casos encontramos otras especies que hacen al menos tan bien como los perros, las mismas tareas”.

Esta revisión se basó en los siguientes puntos: la cognición sensorial, la física, la espacial, la social y la autoconciencia.

