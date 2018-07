Alejandro Magno, uno de los conquistadores más importantes de la historia, podría ser nuevamente protagonista de ella, al ser posiblemente descubierta su tumba.

A principios de julio de este año, oculta a unos 16 pies de profundidad en el barrio de Sidi Gaber de la ciudad de Alejandría, fue hallado un enorme sarcófago de granito que podría guardar los restos del antiguo rey de Macedonia.

En los próximos días, después de haber permanecido sellado durante más de 2,000 años se abrirá este sepulcro, el cual tiene esperanzados a los expertos, que creen que pudo haber pertenecido a quien también fue alumno de Aristóteles.

El reconocido arqueólogo egipcio, Zahi Hawass, aseguró en entrevista a The Telegraph, que el hecho de que la pieza sea de granito denota la importancia del individuo para el que fue construida, principalmente porque Asuán, la ciudad de donde posiblemente fue extraído el mineral, se encuentra a más de 621 millas de Alejandría.

Aún sin abrir el sarcófago, hay pocas pistas sobre la identidad del hombre que fue sepultado en su interior, pues el ataúd no contiene escrituras que indiquen a quién pertenece.

Los arqueólogos consideran que perteneció a un noble o a un ciudadano rico en el Egipto ptolemaico, también conocido como periodo helenístico, entre el 323 y el 30 a.C.

