Para algunos científicos europeos, el saber qué sucedió hace más de 9,000 millones de años atrás, cuando la Tierra se enfrentó a una transición por el sistema climático, es una de las más grandes incógnitas por resolver, y por ello se dieron a la tarea de comenzar una nueva investigación en la Antártida para encontrar las respuestas.

Se trata de una misión conocida como Beyond EPICA-Oldest Ice, que consistirá en que durante los próximos cinco años perforarán el hielo en un lugar remoto conocido como “Little Dome C” hasta poder llegar a una profundidad aproximada de 1.7 millas, así lo informó el equipo de especialistas en el marco de la Reunión de la Unión Europea de Geociencias, celebrada en Viena, Austria.

Olaf Eisen, del Instituto Alfred Wegener en Alemania y coordinador de esta misión, reveló más detalles a Live Science, indicando que los científicos tienen como objetivo analizar las burbujas de gas, moléculas y partículas que han quedado atrapadas en el hielo durante millones de años.

Y con los datos que logren obtener, intentarán reconstruir los niveles de dióxido de carbono, así como aproximaciones de lo que era el clima y otros indicadores durante ese periodo de tiempo en la Tierra, con el objetivo de comprender cuál era el ciclo de las edades del hielo en nuestro planeta.

Los especialistas también buscan identificar las causas de estas alteraciones en el clima a lo largo de más de 1.2 millones de años, en donde las eras del hielo se alternaron en ciclos más rápidos de aproximadamente 40,000 años, lo que podría ayudar a realizar pronósticos climáticos para el futuro.