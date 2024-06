Reglas del sorteo Vuela con tu Junte

10. El participante seleccionado será notificado a través de correo electrónico, según la información que han provisto en el registro en línea. GFR Media y/o Populicom realizará las gestiones de notificar a los participantes seleccionados mediante el envío de, al menos, dos correos electrónicos. No obstante, si el participante no responde en tres días laborables quedará automáticamente descalificado y se notificará al siguiente participante alterno (se enviará un correo al ganador alterno, de este no responder en un plazo de un día laborable a partir de la primera llamada quedará descalificado y se procederá a notificar al siguiente participante seleccionado como ganador alterno). Una vez notificado el participante ganador, el mismo se compromete a visitar personalmente las oficinas de GFR Media, LLC, para reclamar su premio. Una vez notificado el participante ganador, el mismo se compromete a visitar las oficinas de GFR Media en la fecha que los auspiciadores le indiquen para firmar documento de aceptación del premio con detalle de los términos y condiciones del mismo. No se aceptarán representantes. El suplidor no se hace responsable por nombres, direcciones o teléfonos incompletos, ilegibles o incorrectos. Si el ganador es menor de edad para fines legales, deberá venir acompañado de su custodio con patria potestad o tutor legal. El suplidor se reserva el derecho de exigir suficiente y adecuada identificación personal antes de entregar cada premio.