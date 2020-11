1. Duración: Esta Promoción/Sorteo comienza el 18 de noviembre de 2020 y finaliza el 30 de noviembre de 2020. (Periodo de la Promoción/Sorteo)

2. Elegibilidad: Son elegibles para participar en esta Promoción/Sorteo personas mayores de edad residentes legales de Puerto Rico, con documento de identidad oficial con retrato y firma, expedido por las autoridades públicas competentes de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, vigente al momento de reclamar un premio. Esta Promoción/Sorteo es limitada al área geográfica de Puerto Rico y está sujeta a todas las leyes y reglamentos aplicables. No podrán participar empleados, familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como personas que convivan, o tengan relaciones de pareja, aunque no convivan, de empleados de Unilever de Puerto Rico Inc., (Patrocinadores/Auspiciadores), quedan también excluidos los empleados y personas con participación en sus subsidiarias, afiliadas, agencias de publicidad y promociones y de aquellas otras agencias/entidades involucradas en el desarrollo de esta Promoción/Sorteo y/o la producción o distribución de materiales de la misma, incluido, pero no limitado a, Dame un Bite, Inc. y Arco Publicidad Corp. (Administrador de la Promoción/Sorteo).

3. CÓMO PARTICIPAR: NADA QUE COMPRAR PARA PARTICIPAR.

Acceda a la página de internet: www.unileverpuertorico.com, siga las instrucciones para que suministre la información personal requerida para inscribirse: Nombre, Apellidos, Dirección Residencial, Número de Teléfono y “Email” (dirección de correo electrónico). Debe leer, aceptar las Reglas Oficiales y demás términos y condiciones para quedar formalmente registrado.

Se aceptará una (1) sola participación gratuita por participante.

Las probabilidades de ser seleccionado como ganador de “Premios” dependerán del número total de participaciones elegibles recibidas durante el Periodo de la Promoción/Sorteo.

Tanto los Auspiciadores como el Administrador, sus agencias de publicidad y Administradores de las páginas de Internet, se reservan el derecho, a su único juicio y criterio, a descalificar y eliminar de la Promoción/Sorteo a todo participante que se sospeche, lo haga por métodos de forma mecánica, fraudulenta, desleal o no honrada (Ej. Creación de cuentas falsas, intercambios, someter participaciones a nombre de otras personas, etc.). De igual forma se reservan el derecho de descalificar de la Promoción/Sorteo a todas aquellas personas que utilicen la página haciendo comentarios indeseables, palabras soeces, provocación, insultos o riña. Dicha determinación será final y no será controvertida.

4. Descripción de “Premios” (100): Entre todas las personas participantes, se sortearán Cien (100) premios promocionales, cada uno consiste de una (1) “NEVERITA” (Logo de la Promoción/Sorteo), un (1) “RECETARIO DE COCINA”(Recetas Únicas Creadas por el Chef René Marichal), “CUPONES DE DESCUENTO” (Productos Unilever), un (1) “¡MANTECADO GRATIS!” (BEN & JERRY’S® o BREYERS® o MAGNUM® o TALENTI®) y “SORPRESITAS ADICIONALES”. Los Patrocinadores/Auspiciadores y Administrador de la Promoción/Sorteo, asignarán estos productos a su única discreción y sujetos a disponibilidad.) Valor total aproximado de cada “Premio” es de TREINTA dólares ($30.00)

Los “Premios” y sus componentes están sujetos además a las siguientes Limitaciones y Restricciones: Solo el número total de premios anunciados en estas Reglas oficiales será otorgado. Los “Premios” se componen exclusivamente de los elementos indicados de forma específica en su descripción en estas reglas. Los “Premios” y sus componentes están sujetos a verificación; son intransferibles y no podrán ser sustituidos ni redimidos por efectivo salvo a la exclusiva discreción de los Patrocinadores/Auspiciadores y/o Administrador. Si los “Premios” o cualquiera de sus componentes se tornasen no disponibles, los Patrocinadores/Auspiciadores y/o Administrador se reservan el derecho de sustituir los mismos o porción de los mismos, por uno de igual o mayor valor, a su exclusiva discreción. Los Patrocinadores/Auspiciadores y/o Administrador se reservan el derecho de determinar todo detalle de los “Premios” y sus componentes que no haya sido establecido de forma específica en estas Reglas Oficiales, a su sola discreción. Los ganadores son responsables de forma exclusiva del pago de todos los impuestos y contribuciones aplicables al recibo y/o uso de los “Premios” y sus componentes, que no haya sido expresamente incluido como parte de estos en la descripción de los mismos, incluyendo sin implicar limitación: contribución sobre ingresos, impuestos a la venta, consumo, uso, valor añadido o contribuciones similares. Los Patrocinadores/ Auspiciadores y/o Administrador no son responsables por la pérdida, extravío y/o no uso o uso indebido de “Premios”, cualquier elemento y sus componentes y/o de los documentos del mismo (incluyendo garantías) una vez entregados a un ganador. Los “Premios” y sus componentes y/o porción de los mismos que no sea utilizado, aprovechado o sea utilizado de forma incorrecta o incompleta por los ganadores, se tendrá por perdido y renunciado, sin obligación de sustitución, compensación, reembolso ni crédito de tipo alguno por parte de los Patrocinadores/ Auspiciadores y/o Administrador. Los ganadores deberán permitir cualquier demora razonable en el proceso de entrega de los “Premios” y sus componentes cual no excederá de noventa (90) días de la fecha de verificación de los ganadores.

Los “Premios” estará disponible para reclamación desde el 2 de diciembre de 2020, en las oficinas de Arco Publicidad, 1511 Ave. Ponce de León STE 22, San Juan PR 00909.

5. Selección, Notificación de Ganadores y Reclamación de Premios: El sorteo se llevará a cabo el día 2 de diciembre de 2020, en las oficinas centrales de Arco Publicidad en San Juan. En la fecha del sorteo, se seleccionarán al azar, mediante “tómbola electrónica”, ante Notario Público, un (1) ganador por cada uno (1) de los cien (100) “Premios” y quince (15) ganadores alternos. Se sustituirá a una potencial persona ganadora por una ganadora alterna cuando no reclame su premio dentro del término provisto en estas reglas, o incumpla con los requisitos de participación. Las personas ganadoras alternas serán convocadas a reclamar el Premio en el orden estricto en que fueron seleccionadas y anotada su participación por el Notario Público.

Se permitirá sólo un (1) premio por dirección residencial. Si se selecciona como ganador o ganador alterno a una persona que reside en la misma residencia de otro ganador, esa selección será descalificada y se seleccionará a otro ganador.

Se notificará a los potenciales ganadores mediante llamada telefónica y/o correo electrónico. Cada ganador tiene tres (3) días laborables, desde realizada la notificación, para reclamar su premio. Si un ganador no reclama su premio dentro del término de los tres (3) días laborables o incumple con los requisitos de participación, inclusive firma de relevos, su premio pasará a un ganador alterno. Los ganadores alternos serán convocados a reclamar los premios en el orden estricto en que fueron seleccionados. Los ganadores alternos, de convertirse en ganadores, serán notificados de la misma manera y se les proveerá el mismo término y condiciones para reclamar su premio.

Los “Premios” serán entregados mediante “Delivery” (Dame un Bite) a la residencia indicada en su participación, el día y hora coordinada con el Administrador. Se tomarán fotos y/o videos de la entrega de premios para ser utilizados en las redes sociales incluyendo, pero no limitado Facebook® y otros medios de comunicación de los Promotores/Auspiciadores y Administrador. Cada ganador deberá completar y firmar los acuerdos de relevo y aceptación de premio, previo a la entrega del mismo. Dichos acuerdos de relevo y aceptación de premios serán suministrados por el Administrador y devueltos mediante correo electrónico, firmados y acompañados de copia de identificaciones y cualquier otro documento requerido por este . Sujeto a reglamentación aplicable, los ganadores aceptarán cualquier demora razonable para procesos de verificación y entrega de premios.

6. Relevo: Facebook®, Patrocinadores/Auspiciadores y/o Administrador no se hacen responsables de las participaciones no recibidas debido a problemas de conexión e internet, perdidas, destruidas, mal escritas, y/o ilegibles, por nombres o direcciones incompletas, ilegibles o incorrectas, en cuyo caso automáticamente se descalificará la participación. Unilever de Puerto Rico Inc., Arco Publicidad Corp., Chef René Marichal, Dame un Bite, Inc., sus agencias de publicidad o promociones, no se hacen responsables de cualquier daño o pérdida (directa, indirecta o consecuente), ocasionada al ganador, familiar o cualquier persona debido a/o en relación con el premio una vez entregado el mismo. Como condición para la entrega del premio, el ganador deberá suscribir un relevo de responsabilidad y relevo publicitario, relevando y manteniendo indemne a Unilever de Puerto Rico Inc., Arco Publicidad Corp., Chef René Marichal, Dame un Bite, Inc., sus respectivas compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, oficiales, empleados, agentes y agencias de publicidad y promociones de toda y cualquier reclamación por daño, perjuicio y/o pérdida (directa, indirecta o consecuente), a persona o propiedad, que resulte o pueda surgir de o en conexión con su participación de la promocion/sorteo, reclamación, posesión y/o uso o uso indebido del premio. Toda obligación del Patrocinador para con la persona agraciada, cesará con la entrega del premio. Patrocinadores/Auspiciadores no se hacen responsables de porciones del premio no reclamadas o utilizadas y de suceder, las mismas no serán compensadas de ninguna otra manera al ganador. El premio no incluye el pago de impuestos o contribuciones sobre ingresos relacionados a dicho premio y solo incluye lo estipulado en estas reglas.

7. Autorización: Cada ganador le concede a los Patrocinadores/Auspiciadores y Administrador el derecho a usar, publicar y anunciar su nombre, dirección (pueblo), voz, imagen, y fotografías en cualquier medio publicitario incluyendo el Internet, radio, televisión, “billboards”, entre otros, sin compensación alguna, y se obliga a ratificar dicha autorización con la firma de los antes indicados relevos. Al participar en esta Promoción/Sorteo, los participantes aceptan quedar obligados por estas reglas oficiales y por las decisiones del Patrocinadores/Auspiciadores y el Notario Público, cuáles serán finales y vinculantes. La falta de cumplimiento con estas reglas resultará en descalificación y en la selección de un ganador alterno. Todas las participaciones pasarán a ser propiedad de Patrocinadores/Auspiciadores y no serán devueltas. Con la mera participación, los concursantes autorizan el uso de sus participaciones por los Patrocinadores/Auspiciadores y sus agentes para todo propósito comercial y promocional sin pago al participante. No se publicarán los nombres de ningún participante sin previa notificación.

8. Leyes, Suspensión y/o Cancelación de la Promoción/Sorteo: Esta Promoción/Sorteo se regirá bajo las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sujeto a reglamentación aplicable, los Patrocinadores/Auspiciadores se reservan el derecho a cancelar, cambiar las fechas de comienzo y final de la Promoción/Sorteo, modificar estas reglas, las condiciones de la misma y los premios ofrecidos en caso de circunstancias imprevisibles, fuerza mayor, orden de la autoridad pública, “Actos de Dios”, pandemias tales como la actual “Pandemia COVID -19”, o cualquier otra fuera de su control o ajenas a su voluntad así lo hagan necesario.

9. Patrocinadores/Auspiciadores: Unilever de Puerto Rico, Inc. Dirección Física: Professional Offices Park II, S.E. 1001 San Roberto Street, Suite 301 San Juan, PR 00926. Dirección Postal: PO BOX 70357 San Juan PR 00936-8357. Teléfonos: (787) 993-4000.

10. Administrador, Preguntas y Reclamaciones: Para preguntas o reclamaciones de premios, favor dirigirse al Administrador de la Promoción/Sorteo: Arco Publicidad Corp.: 1511 Ave. Ponce de León STE 22, San Juan PR 00909, www.arcopublicidad.com o al 787-724-5219.

Esta Promoción/Sorteo es de ninguna manera auspiciado, patrocinado, avalado, administrado o asociado con Facebook® (https://www.facebook.com/privacy/explanation), quienes son totalmente relevados de toda responsabilidad por cada participante en esta Promoción/Sorteo. Preguntas, comentarios o quejas con respecto a esta Promoción/Sorteo deben ser dirigidas a los Patrocinadores/Auspiciadores y/o al Administrador y no a Facebook®. Usted como participante entiende y acepta nuestra Política de Privacidad (https://www.unilever.com.mx/aviso-de-privacidad.html) y que va a proporcionar su información a los Patrocinadores/Auspiciadores y al Administrador y no a Facebook®. La información que proporcione sólo se utilizará para seleccionar los ganadores de esta Promoción/Sorteo y recibir futuros correos electrónicos promocionales de los Patrocinadores/Auspiciadores. Puede excluirse de recibir (“Opt Out”) los mensajes de correo electrónico en cualquier momento.

11. DISPONIBILIDAD: Para más detalles obtenga copia de las reglas de la Promoción/Sorteo en la página de internet a la página: www.unileverpuertorico.com, http://www.facebook.com/breyerspr, http://www.facebook.com/magnumpr

yhttp://www.facebook.com/ben&jerryspr