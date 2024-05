1. FECHA DE COMIENZO Y TERMINACIÓN DEL SORTEO: El Sorteo “I LOVE NY Boxeo 2024″ comienza el 13 de mayo de 2024 y termina el 2 de junio de 2024 a las 11:59 pm. El último día para aceptar participaciones será el 2 de junio de 2024.

2.PROMOTOR: El promotor del Sorteo es Statewide Local Development Corporation-Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York en Puerto Rico:

a. Dirección Física: #260 Calle San Francisco, Viejo San Juan, San Juan, PR 00901

b. Teléfono 787-723-3848

c. Correo electrónico: ilovenypr@esd.ny.gov

3. Las reglas del Sorteo estarán disponibles libre de costo en el periódico El Nuevo Día, www.elnuevodia.com/concursos/ (buscar la palabra “boxeo” y hacer clic en las reglas del Sorteo), ABC Puerto Rico en www.abc.pr/boxeo/, Radio Isla en www.radioisla.tv/boxeo/ y en Statewide Local Development Corporation-Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York en Puerto Rico mientras dure el Sorteo. Al participar en este Sorteo, los participantes acuerdan estar sujetos a las decisiones del promotor y/o sus agentes y a estas reglas y a las reglas abreviadas del Sorteo.

4. ELEGIBILIDAD: Son elegibles para participar en este Sorteo todas las personas naturales mayores de veintiún (21) años de edad que sean residentes legales permanentes de Puerto Rico. No podrán participar en el Sorteo: empleados, funcionarios y directores de Statewide Local Development Corporation-Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York en Puerto Rico, ni sus ALIADOS el periódico El Nuevo Día, ABC Puerto Rico, Radio Isla, el Gimnasio Félix Pagán Pintor de Guaynabo, el Gimnasio Wilfredo Gómez Arena de Guaynabo y el International Boxing Hall of Fame de Nueva York, ni sus respectivas empresas matrices, subsidiarias, afiliadas, socios, agencias de publicidad y relaciones públicas; ni los representantes y entidades relacionadas con el desarrollo, producción o distribución de los materiales del Sorteo, ni su familia inmediata (padres, hijos, hermanos, cónyuge) o miembros del mismo hogar (ya sean parientes o no) de dichos empleados/funcionarios/directores son elegibles para participar. Este Sorteo está limitado al área geográfica de Puerto Rico.

5. FORMA O MANERA DE PARTICIPAR: Para participar en el Sorteo de “I LOVE NY Boxeo 2024″ cada participante debe visitar la oficina de Statewide Local Development CorporationOficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York en Puerto Rico, en el #260 de la Calle San Francisco en el Viejo San Juan, San Juan, PR 00901, el Gimnasio Félix Pagán Pintor en la Calle E, Bo. Amelia, Guaynabo, PR 00971 y el Gimnasio Wilfredo Gómez Arena en el Boulevard del Deporte Esq. Calle Bolivia, Guaynabo, PR 00969 en horas de servicio en días laborales de lunes a viernes y solicitar el boleto de participación al encargado del establecimiento o recortando el boleto que se incluye en el anuncio del Sorteo en el periódico El Nuevo Día, www.elnuevodia.com/concursos/, ABC Puerto Rico en www.abc.pr/boxeo/, Radio Isla en www.radioisla.tv/boxeo/ e Instagram bajo @ilovenypuertorico. En el boleto de participación deberá incluir su nombre y apellidos, dirección postal completa incluyendo su código de área, teléfono y correo electrónico. Luego deberá depositar el boleto de participación en una de las urnas debidamente identificadas con las gráficas del concurso en Statewide Local Development Corporation-Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York en Puerto Rico en el #260 de la Calle San Francisco en el Viejo San Juan, San Juan, PR 00901, Gimnasio Félix Pagán Pintor en la Calle E, Bo. Amelia, Guaynabo, PR 00971 y el Gimnasio Wilfredo Gómez Arena en el Boulevard del Deporte Esq. Calle Bolivia, Guaynabo, PR 00969 o enviar el boleto por correo electrónico a ilovenyboxeo2024@esd.ny.gov. Todo boleto de participación debe ser recibido en o antes del 2 de junio de 2024.

6. También podrá participar enviando un facsímil por correo electrónico con su nombre y apellidos, dirección postal completa incluyendo su código de área, teléfono y correo electrónico aStatewide Local Development Corporation-Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York en Puerto Rico a la siguiente dirección de correo electrónico en o antes del 2 de junio de 2024: ilovenyboxeo2024@esd.ny.gov.

7. El promotor no se hace responsable por información ilegible e incorrecta que impida identificar al concursante en cuyo caso dicha participación se descalificará. La omisión de la información requerida anulará su participación.

8. LAS PROBABILIDADES DE GANAR DEPENDEN DEL NÚMERO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS.

9. DESCRIPCIÓN DEL PREMIO: Se sorteará al azar el ganador de un (1) premio que consistirá en: Un viaje ida y vuelta a Nueva York para un grupo de cuatro (4) personas viajando juntas incluyendo boletos aéreos (San Juan- Nueva York, Nueva York-San Juan) en clase económica, estadía en hotel ubicado en área aledaña al Salón Internacional de la Fama del Boxeo (”International Boxing Hall of Fame”) de Nueva York o al Turning Stone Resort Casino en el Estado de Nueva York por tres noches en dos (2) habitaciones,; transportación ida y vuelta entre el aeropuerto y el hotel; transportación ida y vuelta entre el hotel y el Turning Stone Resort Casino el viernes 7 de junio de 2024, el sábado 8 de junio de 2024 y el domingo 9 de junio de 2024; transportación ida y vuelta entre el hotel y el Salón Internacional de la Fama del Boxeo de Nueva York el sábado 8 de junio de 2024; transportación ida y vuelta entre el hotel y el Downtown District para asistir a la Parada de los Campeones el domingo 9 de junio de 2024 o transportación de ida entre el hotel y el Downtown District y del Downtown District hacia el Turning Stone Resort Casino y transportación devuelta del Turning Stone Resort Casino al hotel el domingo 9 de junio de 2024 ; cuatro (4) boletos para entrar a la Noche de Peleas en el hotel Turning Stone Resort Casino el viernes 7 de junio de 2024; cuatro (4) boletos para entrar al Salón Internacional de la Fama del Boxeo el sábado 8 de junio de 2024; cuatro (4) vales para cena en Banquete de los Campeones en el hotel Turning Stone Resort Casino el sábado 8 de junio de 2024; y cuatro (4) boletos para entrar a la ceremonia de exaltación de Iván Calderón, entre otros, al Salón Internacional de la Fama del Boxeo de Nueva York el domingo 9 de junio de 2024 en el Turning Stone Resort Casino. El ganador deberá presentar una tarjeta de crédito válida y aceptable para el hotel al momento de registrarse para cubrir cualquier gasto incidental según se especifica más abajo. El premio no incluye cargos por servicios en el hotel, ni propinas, ni gastos incidentales tales como, pero no limitados a, llamadas telefónicas desde el hotel, servicio de internet, servicio de “laundry” en el hotel, uso del Spa o de equipo para actividades de deportes de clase alguna, ni consumo de almuerzos, cenas y bebidas, ni entretenimiento, todos los cuales serán la responsabilidad del ganador. Si el ganador desea o tiene que hacer algún cambio en su itinerario de vuelo u hotel luego que los pasajes aéreos hayan sido emitidos por la línea aérea el

ganador será responsable por cualquier cargo que la línea aérea o el hotel haga por los mismos. El ganador y sus tres (3) acompañantes deberán viajar juntos. El ganador reconoce que en la eventualidad de que la ceremonia de exaltación de Iván Calderón, entre otros, al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en Nueva York se retrase, posponga, o cancele por cualquier razón, o el ganador no vaya a la ceremonia de exaltación esa porción del premio se entenderá renunciada y no se sustituirá esa porción del premio. El ganador acepta que tendrá que viajar saliendo hacia Nueva York del aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín el viernes 7 de junio de 2024 y regresando a Puerto Rico el lunes 10 de junio de 2024.

10. MANERA DE SELECCIONAR AL GANADOR: El Sorteo se llevará a cabo el 3 de junio de 2024 mediante tómbola en Statewide Local Development Corporation-Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York en Puerto Rico, en el #260 de la Calle San Francisco en el Viejo San Juan, en el Municipio de San Juan. Además, usando el mismo método y en la misma ocasión, se seleccionarán al azar tres (3) ganadores alternos. En caso de que el ganador no reclame el premio, no cumpla con los requisitos de participación, no pueda viajar en las fechas estipuladas, tenga alguna restricción para viajar o no tenga los documentos que le permitan viajar (por ejemplo, no tener el “Real Id”) y/u hospedarse en el hotel asignado (por ejemplo, no tener una tarjeta de crédito válida y aceptable para el hotel), será descalificado y se pasará a validar al primer ganador alterno. Si el primer ganador alterno es descalificado, se pasará a validar al segundo ganador alterno y así sucesivamente hasta validar a un ganador.

11. NO SE REQUIERE COMPRAR O PAGAR NADA PARA PARTICIPAR Y RECIBIR EL PREMIO.

12. CUÁNDO, CÓMO Y DÓNDE ESTARÁ DISPONIBLE EL PREMIO: El premio estará disponible en Statewide Local Development Corporation-Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York en Puerto Rico, en el #260 de la Calle San Francisco en el Viejo San Juan a partir del 3 de junio de 2024. El ganador tendrá veinticuatro (24) horas luego de haber sido notificado para reclamar su premio dentro del horario regular de operaciones y deberá traer a sus tres (3) acompañantes y todos deberán traer consigo una identificación oficial válida con foto y firma expedida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, alguna agencia de un estado o del Gobierno Federal de los EEUU o pasaporte. Las identificaciones deberán estar en condiciones razonablemente aceptables para el promotor. No se aceptarán representantes. Luego de verificar la identificación del ganador y de sus acompañantes y que ha cumplido con las reglas del Sorteo, así como con las condiciones específicas para ganar, éste podrá recoger el premio. De ser necesario, el ganador deberá aceptar cualquier demora razonable en la entrega del premio por circunstancias imprevisibles o fuera del control del promotor.

13. PREMIO INTRANSFERIBLE, INSUSTITUIBLE NI REEMBOLSABLE: El premio es insustituible, intransferible a terceros, ni reembolsable total o parcialmente, por dinero en efectivo u otras consideraciones y no será reemplazado si el mismo es robado, perdido o desapareciese misteriosamente.

14. CERTIFICADO DE ACEPTACION Y ELEGIBILIDAD: La persona ganadora y sus acompañantes, como requisito de aceptación del premio, firmarán y entregarán al promotor un certificado de aceptación y elegibilidad, y un relevo de responsabilidad que le serán provistos por el promotor.

15. RELEVO: Statewide Local Development Corporation-Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York en Puerto Rico, Statewide Local Development Corporation, sus representantes, afiliadas y subsidiarias, así como sus ALIADOS no se hacen responsables de cualquier daño o pérdida (directa, indirecta o consecuente), ocasionada al ganador, sus familiares o cualquier otra persona debido a, o en relación con el uso del premio entregado. Con la mera participación, el ganador renuncia a cualquier reclamación que pudiera tener contra el promotor, directores, oficiales, accionistas, afiliadas, subsidiarias, ALIADOS, abogados, sus familiares inmediatos y toda aquella persona natural o jurídica relacionada con el Sorteo. El ganador los releva de toda reclamación, por daños y perjuicios o de cualquier otra naturaleza que surja o sea relativa a su participación en este Sorteo o surja en las etapas de reclamación, verificación, redención, entrega y/o uso o mal uso del premio de este concurso incluyendo reclamaciones por defectos de manufactura, calidad o diseño o calidad de los servicios. Tampoco se hacen responsables por correos electrónicos que sean recibidos o teclados incorrectamente, por llamadas telefónicas marcadas erróneamente, que no progresen, sean defectuosas o no conecten, o por números telefónicos desconectados o inoperantes por cualquier razón, o por llamadas no contestadas, por participaciones prematuras o tardías, o que confronten dificultades técnicas o por correos electrónicos que se extravíen, sean entregados incorrectamente, no puedan ser entregados o sean devueltos. La responsabilidad del promotor está limitada a entregar el premio ofrecido y administrar la manera de celebrar el Sorteo.

16. REDES SOCIALES: Este Sorteo no es auspiciado, endosado, administrado por o asociado con la(s) redes sociales en donde se ha promocionado este Sorteo. Los participantes relevan a estas de cualquier responsabilidad relacionada con el Sorteo.

17. NOTIFICACIÓN AL GANADOR: Al ganador se le notificará mediante teléfono y por correo electrónico que haya provisto en su participación para informarle sobre los detalles de cómo, dónde y cuándo puede reclamar su premio. El promotor podrá anular boletos de participación con nombres o direcciones incompletas, números ilegibles o incorrectos. Las participaciones con nombres, teléfonos o direcciones ilegibles serán automáticamente anuladas. El ganador deberá reclamar su premio en o antes del 4 de junio de 2024 a las 12:00 del mediodía. En caso de que el ganador no reclame su premio en el término establecido, la persona establecida como ganadora alterna será convocada a reclamarlo. Toda obligación del promotor del Sorteo para con el ganador del Sorteo cesará y quedará totalmente satisfecha al momento de la entrega del premio.

18. Si la identidad de un participante está en disputa, el responsable por la cuenta de correo electrónico presentada al momento de participar será considerado el participante. La persona asignada a la dirección de correo electrónico para el dominio asociado con el correo electrónico se considerará el responsable autorizado de la cuenta.

19. El promotor se reserva el derecho de enmendar estas reglas o cancelar el Sorteo por circunstancias fuera de su control.

20. El ganador le concede al promotor, Statewide Local Development Corporation-Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York en Puerto Rico, ALIADOS del Sorteo el periódico El Nuevo Día, ABC Puerto Rico, Radio Isla, Gimnasio Félix Pagán Pintor de Guaynabo, el Gimnasio Wilfredo Gómez Arena de Guaynabo y el International Boxing Hall of Fame de Nueva York, así como a sus agencias de publicidad y relaciones públicas, el derecho irrestricto de publicar y anunciar su nombre, voz e imagen en cualquier medio publicitario de Puerto Rico, sin compensación alguna y por tiempo indefinido, a los únicos fines de identificarlo como la persona ganadora del Sorteo. Asimismo, al participar en este Sorteo el ganador consiente en tomarse fotos con el premio y personal de Statewide Local Development Corporation-Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York y otras personas designadas por el promotor. Asimismo, el ganador consiente en asistir a entrevistas en radio y televisión, de ser requerido para ello por el promotor. La foto del ganador podrá pautarse en los medios de prensa e internet que determine el promotor. Todas las participaciones, fotos y grabaciones de audio y video de los participantes y de los acompañantes del ganador pasará a ser propiedad de Statewide Local Development Corporation-Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York en Puerto Rico.