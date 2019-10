La Habana, Cuba - Los cubanos acudieron por miles a las tiendas creadas por el gobierno para la compra de electrodomésticos y otros artículos de importación, en las cuales se formaron largas filas de personas, formadas por ciudadanos que iban a adquirir algún producto o simplemente a mirar.

El gobierno cubano lanzó hoy su más reciente experimento económico, cuando abrió las puertas de 13 tiendas especializadas en la comercialización de mercancía de alta calidad tecnológica, las cuales tienen como distintivo que serán dolarizadas, sin uso de efectivo y su finalidad es la captación de divisas para la atormentada caja chica del fisco de Cuba.

El concepto establece que, en la primera etapa, se abrirán 13 tiendas -12 en La Habana y una en Santiago de Cuba- que se dedicarán a la venta de productos electrónicos y electrodomésticos, o a piezas de autos, hasta completar 77 establecimientos minoristas en todo el país en su última fase.

En esos establecimientos se podrán comprar, a precios competitivos, productos como neveras, congeladores, televisores, aires acondicionados o piezas de autos, pero sólo mediante el uso de una tarjeta de crédito o débito que permita el pago en dólares estadounidenses.

Las tiendas de la capital que fueron dedicadas a este negocio amanecieron repletas y hubo gente que se formó desde el sábado a la espera de que abrieran las puertas.

“Vine desde el sábado y me he estado rotando con mi familia. Teníamos un dinero para comprar un televisor, un aire acondicionado y un refrigerador. Íbamos a comprarlo en la calle, pero salió esto y quisimos ser de los primeros, porque aquí en Cuba las cosas salen, se acaban y después no se ven más”, dijo Randy Castaño, un joven que salía de una de las tiendas habilitadas para la compra en dólares, ubicada en el emblemático edificio Focsa, en el barrio capitalino de Vedado.

Las largas colas no son un asunto nuevo en Cuba. Aquí cada vez que se sabe que llega algo nuevo, se forman filas enormes, por el miedo de la población a que pase lo usual, que esos productos no vuelvan a verse.

El gobierno aseguró que eso no pasará en esta ocasión, pues la finalidad de esta maniobra es la de captar divisas que se estaban escapando por el amplio mercado informal y que las arcas públicas necesitan con urgencia.

“Yo estaba reuniendo para comprar una lavadora automática, pero cuando vi que anunciaron esto, decidí esperar un poco más. Me salía más barata y la necesito, porque vivo con mi hija, mis nietos, y a mi edad me ayuda mucho, lo hace todo. Me parece bien, porque no tendré que gastar lo que tenía pensado, y si pasa algo con el equipo, alguna rotura, puedo reclamar. De la otra forma todo era de palabra, y eso es un riesgo. Mucha gente piensa más o menos lo mismo, por eso esta cola”, expresó Lidia Consuegra, quien hacía cola en unas de las tiendas.

A las afueras de los establecimientos, un vaivén de todo tipo de vehículos de carga recogía neveras, aires acondicionados, motoras eléctricas, gomas de autos, televisores, congeladores, entre otros.

Los productos estrellas eran los congeladores pequeños y los aires acondicionados, que se iban como pan caliente, dijo a El Nuevo Día un dependiente de tienda que no le está permitido identificarse.

“Me parece una buena idea, porque es una forma de que gente como yo, que necesita este tipo de equipos para su negocio, pueda adquirirlo de una forma legal y con garantías. Antes había que comprarlo a precios muchos más altas, casi el doble o el triple, o simplemente tenías que hablar con alguien que tuviera la posibilidad de traerlo y ver cuánto te iba a cobrar”, dijo Raymundo González, cuentapropista que compró una nevera exhibidora y un freezer.

“Yo podía haberlo encargado a un familiar que viaja, pero aun así creo que me saldría más caro y siempre con riesgo. Se que de esta forma no está al alcance de todos, pero resuelve, y también beneficia al estado, por lo de los dólares que recoge. Para mí, y para mi negocio, es bueno”, agregó.

Para poder acceder a esas tiendas, los cubanos debieron abrir unas cuentas especializadas en dólares, o tener cuenta bancaria en el extranjero, o contar con una tarjeta Visa o Master Card internacional que no sea de un banco estadounidense.

Las tiendas no aceptan efectivo, sólo tarjetas, como una medida de limitar el acaparamiento y la corrupción típicos de las tiendas estatales, además de que así el gobierno se asegurará de que el dinero pase directo a las arcas públicas sin intermediarios.

Lo que se inició hoy, en concreto, son las primeras tiendas al estilo “Best Buy” o “Pep Boys”, pero muy al modo del sistema cubano, uno que es socialista y en el cual el Estado controla todos los rublos del comercio y la economía.