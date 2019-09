Lago Buena Vista – Una delegación de jóvenes puertorriqueños del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) forma parte del equipo de mentores que intentan ayudar a más de 500 adolescentes en el proceso de descubrir si entre sus inquietudes profesionales está una carrera en el área de las ciencias, matemáticas, ingeniería o tecnología (STEM, por sus siglas en inglés).

En total, 32 jóvenes boricuas del RUM participan en la edición 31 de la conferencia Great Minds in STEM y que se celebra en el hotel Disney Coronado Springs Resort, un evento que agrupa a universitarios, profesionales, empresas y alumnos en un gran intercambio de ideas y experiencias del mundo de las ciencias, ingeniería, tecnología y las matemáticas.

“Estamos aquí participando del programa Viva Technology, con el cual se busca que estudiantes de escuelas intermedias y superiores conozcan sobre las ciencias, matemáticas y la ingeniería para que decidan si les interesan carreras profesionales en esos campos”, dijo Kenneth Cruz, natural de Toa Baja y quien está en su quinto año de ingeniería en computadoras del RUM.

“También queremos participar de este evento con miras a llevarlo a Puerto Rico”, dijo o por su parte, el mayagüezano Anel Martínez, quien ya está en su sexto año de programa de ingeniería en computadoras, también del RUM.

Y aunque ambos dedicaron todo su esfuerzo ayer a ayudar a jovencitos de cuatro escuelas de Florida Central en proyectos como el de construir un robot o armar un carro con un diseño eficiente, ambos universitarios también querían dejarse notar en un evento donde participan algunas de las empresas más prestigiosas en el mundo de la ingeniería, ciencias y alta tecnología.

“Estar ante profesionales y empresas importantes nos puede ayudar en un futuro reclutamiento”, reconoció Cruz.

En el evento, que comenzó hoy y culmina el sábado, participan cerca de 3,500 personas, entre profesionales, universitarios y estudiantes. De forma específica, los estudiantes que reciben la mentoría de universitarios como los que llegaron del RUM perteneces a las escuelas Colonial High School, Jackson Middle School, Southwest Middle School y Discovery Intermediate School.

En una de las mesas de trabajo estaba Yangel López Acevedo, de 13 años, y estudiante de octavo grado de la escuela Jackson Middle School. “Soy del barrio Laguna de Aguada y llegué a Florida después que el huracán María pasó por Puerto Rico”, dijo de forma muy elocuente.

Junto a otros jovencitos, trataba de armar un robot. “Será un robot que ayude a buscar petróleo para gasolina”, dijo López Acevedo, quien quiere ser piloto de naves militares y que fue seleccionado para participar en esta conferencia por tener excelentes notas en ciencias y matemáticas.

“Ojalá yo hubiese tenido algo así cuando estaba en la escuela”, dijo el universitario puertorriqueño Samuel González, quien daba apoyo en este evento. Contó que cuando estaba en la escuela superior, era muy bueno en las matemáticas y todos le recomendaban que estudiara contabilidad. Cuando estaba a punto de tomar el College Board, se tropezó con una profesora que le sugirió que explorara también el mundo de la ingeniería.

Ya está en su último año de ingeniería en computadora y aunque no se ha graduado, ya fue reclutado por la empresa aeronáutica Lockheed Martin. Una vez desfile con su toga y birrete, se mudará a Texas donde le espera el trabajo de sus sueños.