Orlando – Una controversia se ha desatado en una comunidad de la Florida Central luego que una familia boricua izó la bandera de Puerto Rico frente a su casa, en Kissimmee, como un gesto de apoyo a la situación en las protestas ciudadanas en la isla que exigían la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Según varios medios de prensa locales, Frances Santiago, quien trabajó 14 años como médico en el ejército -dos de ellos en Irak- decidió colocar la monoestrellada frente a su residencia, pero el asunto al parecer produjo un choque con la asociación de residentes, quien sostiene lo anterior es una violación a las reglas de la comunidad.

“Luché por esto…para poder hacer esto, y no veo ningún problema con izar mi bandera aquí”, dijo la mujer en declaraciones a la emisora WFTV Canal 9.

"Estoy orgullosa de mis raíces, quién soy, y de dónde vengo. No estamos ofendiendo a nadie. Ninguno de los vecinos se ofendió cuando nosotros pusimos la bandera allí”, dijo.

La bandera estuvo izada durante tres semanas antes de que llegara un aviso de la Asociación de Residentes en el que se indicaba que estaba prohibido elevar banderas que no sean la de Estados Unidos, una bandera militar o deportiva. En esa comunicación, la entidad comunitaria declaró que las únicas banderas que se pueden observar en la urbanización son las reguladas en el reglamento.

“Puerto Rico es parte de América. ¿Cuál es el gran problema con que tengamos nuestra bandera allí?”, dijo la puertorriqueña al comentar que, considerando el crecimiento en la población hispana allí, esa regla debe revisarse para atemperarla a la realidad demográfica de esa comunidad que ubica en el Condado de Osceola.

“Tenemos nuestra casa, ya ves, a la altura de los estándares. No estamos haciendo nada malo. No estamos haciendo nada a nuestros vecinos enarbolando nuestra bandera”, dijo Santiago quien, si bien no han sido multados todavía por la supuesta violación, aseguró a la emisora que contrató a un abogado.

“Es un acto discriminatorio pues somo parte de Estados Unidos”, reiteró en declaraciones a Telemundo 31 al asegurar que el estatuto al que se hace referencia es “una regla verbal”.