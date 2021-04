Washington D.C.– En el inicio de por lo menos dos días de audiencias, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes escuchará esta tarde -por diseño- posiciones encontradas sobre dos proyectos de status, en momentos en que líderes del Senado han advertido que el referéndum pasado no será suficiente para avanzar una propuesta de estadidad.

Sin representación de la Casa Blanca y con ocho testigos seleccionados por simpatizar con alguno de los dos proyectos de status, la vista pública de hoy del Comité, que preside el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), puede ser más una oportunidad para conocer mejor cómo piensan los miembros de esa comisión de la Cámara de Representantes.

La sesión se dará, de forma virtual, a partir de la 1:00 p.m. Será la primera desde junio de 2015. El Comité ya ha convocado a una segunda audiencia para el martes.

Catorce de los 48 miembros de la comisión se han expresado a favor de alguno de los dos proyectos. En el caso del delegado de Guam, el demócrata Michael San Nicolas, es coautor de ambas medidas.

Ocho miembros del Comité han abogado por el proyecto 1522 del demócrata boricua Darren Soto y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien es republicana, a favor de un referéndum federal estadidad sí o no, atado a un proceso de admisión de la isla.

Siete miembros de la comisión respaldan la legislación 2070 de las demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, electas por Nueva York, para vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales que decidan convocar el gobierno de Puerto Rico.

Los dos proyectos tienen dos nuevos coauspiciadores. En el caso del proyecto proestadidad, los nuevos coautores son el líder de la mayoría, Steny Hoyer (Maryland), y el republicano Brian Fitzpatrick. Tiene ahora el coauspicio de 46 demócratas y 15 republicanos. Al proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez, se sumaron dos demócratas, Marie Newman (Illinois) y Joseph Morelle (Nueva York), para un total de 76 legisladores del partido de mayoría.

Desde el Senado, el demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey) - quien presentó la misma legislación de Velázquez y Ocasio Cortez-, afirmó hoy que su legislación “representa la mejor oportunidad que hemos tenido en mucho tiempo para lograr una resolución justa a este dilema”.

“A diferencia de los otros esfuerzos, el proyecto de ley para la autodeterminación de Puerto Rico no favorece una opción de estatus sobre otra; al contrario, les ofrece a aquellos que apoyan la estadidad, la independencia y otras opciones una silla en la mesa de toma de decisiones”, indicó Menéndez, en un artículo de opinión en el periódico El Nuevo Día.

En la ponencia que envió por escrito, el gobernador Pedro Pierluisi -quien llegó ayer a Washington D.C.-, reafirmó que luego del referéndum del 3 de noviembre, en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos, corresponde al Congreso responder y decir si está dispuesto a admitir a Puerto Rico como estado 51.

Pero Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), también hará un llamamiento a que se deje de tratar a Puerto Rico como una propiedad, en referencia a la cláusula constitucional que deja en manos del Congreso decidir las normas hacia sus territorios y propiedades.

“Exigimos que comiencen a tratarnos como iguales y dejen de tratarnos como propiedad. Al contrario de lo que los Casos Insulares y su nueva progenie moderna en el Congreso cree, no pertenecemos a los Estados Unidos. Somos parte integral y fundamental”, indicó Pierluisi en el documento que entregó ayer al Comité.

Pero también argumentó que el lenguaje de la legislación de Velázquez y Ocasio Cortez, que aspira a traer a la discusión con el Congreso el idioma y la cultura de Puerto Rico, puede ser comparado con “el mismo razonamiento utilizado por jueces racistas y xenofóbicos del Tribunal Supremo de EE.UU. a principios del siglo 20 que decidió los infames Casos Insulares”.

Bajo la jurisprudencia de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo estadounidense determinó que Puerto Rico es un territorio no incorporado sujeto a los poderes del Congreso, que no está encaminado a la estadidad, y pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos.

El memorando preparado por los asesores de Grijalva reconoce a Puerto Rico como un territorio “sujeto a la autoridad congresional derivada de la cláusula territorial de la Constitución”.

En su ponencia, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, apoyó el proyecto Velázquez- Ocasio Cortez. “Por primera vez, se le dará al electorado una definición realista de cada opción viable”, indicó Hernández Montañez.

Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), afirmó en su testimonio escrito que su colectividad ve en el proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez la posibilidad de retomar las discusiones abarcadoras que se dieron entre los partidos políticos de Puerto Rico y el Congreso entre 1989 a 1991.

Santiago indicó que aquella discusión sentó las bases para hacer clara la situación colonial de la isla, la oposición a la estadidad y la posibilidad de alcanzar “un plan de transición económica para la alternativa independentista”.

Contrastando con Pierluisi, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá destacó la importancia de que, de cara a una solución de status, el Congreso precise la situación fiscal a que se enfrentará Puerto Rico y si haría una oferta de estadidad mientras el español sea el idioma común en la isla.

“¿Está el Congreso dispuesto a aceptar como estado una nación con el español como idioma oficial y único en los tribunales estatales, la Legislatura y las escuelas públicas?”, preguntó Acevedo Vilá.

El otro ponente a favor del proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez será el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal Albelo.

En una carta enviada a Grijalva, el presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago, también jefe del Senado, criticó que ambos proyectos dejen fuera el ELA territorial y dijo que sin el status vigente “se está excluyendo del proceso a casi la mitad del electorado”. Dalmau Santiago no fue invitado a una sesión organizada para escuchar a cuatro favorecedores por cada medida. Tampoco pidió declarar.

Por el sector estadista favorecerán el proyecto de Soto y González, la vicepresidenta del Partido Demócrata de EE.UU. en Puerto Rico, Johanne Vélez García, la profesora de Derecho en Columbia University Christina Ponsa Kraus y el presidente del Puerto Rico Statehood Council, José Fuentes Agostini.

Ponsa Kraus coordinó una carta que firmaron 47 profesores de Derecho de EE.UU. y Puerto Rico –tres son de universidades de la isla- en favor del proyecto proestadidad. Ponsa Kraus ha criticado que el proyecto de Velázquez no defina las alternativas de status no territoriales, que “son la independencia y la estadidad”. “No hay nada más que definir”, dijo.

En una respuesta, 12 profesores de universidades de Puerto Rico recordaron que EE.UU. “nunca ha hecho una oferta clara y vinculante a los puertorriqueños con respecto a la estadidad, la independencia o la libre asociación”.