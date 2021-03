Washington D.C. - Las congresistas demócratas boricuas Alexandria Ocasio Cortez y Nydia Velázquez afirmaron el jueves que si Estados Unidos quiere garantizar un proceso de libre determinación para Puerto Rico, el gobierno federal no puede tratar de prescibrir el resultado.

Las legisladoras federales, electas por Nueva York, reaccionaron a la presentación en el Congreso de un nuevo proyecto de ley a favor de la estadidad para Puerto Rico, presentado el martes por el demócrata boricua Darren Soto (Florida) y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien hace caucus con los republicanos.

“La posición de principio, especialmente para la persona que está el frente de ese poder colonizador, es decir que la gente debe tener un proceso de autodeterminación y no poner el pulgar en la escala hacia una dirección u otra...Es muy sospechoso cuando alguien intenta prescribir un resultado para millones de personas”, indicó Ocasio Cortez.

Al reiterar que se proponen revivir el proyecto de ley que impulsa vincular al Congreso con una Convención de Status que decida convocar el gobierno de Puerto Rico, Ocasio Cortez y Velázquez hablaron con la publicación Axios, que hace unos días concedió una entrevista en San Juan al gobernador Pedro Pierluisi en la que el jefe de gobierno de la Isla promovió la estadidad.

Pierluisi completó el jueves un viaje de varios días a Washington D.C. que incluyó asitir a la conferencia de prensa en que Soto y González anunciaron el proyecto de ley que impulsa un proceso de admisión de Puerto Rico como estado si los electores de la isla votan a favor en un referéndum estadidad sí o no.

La legislación de Soto y González, que tiene 52 coauspiciadores, busca dar continuidad a un plebiscito criollo celebrado en noviembre pasado en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos.

“Tenemos que pensar en lo ridículo que es que todo el futuro y el status de una colonia de Estados Unidos deba determinarse mediante un simple referéndum”, agregó Ocasio Cortez, un día después de que la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, preguntada sobre la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C., indicara que el presidente Joe Biden respalda un referéndum para que los puertorriqueños decidan su futuro político y la estadidad para la capital estadounidense.

La congresista Velázquez, presidenta del Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, mientras, afirmó que el referéndum de noviembre pasado fue “un truco político” del Partido Nuevo Progresista (PNP), que preside el gobernador Pierluisi, “para llevar la gente a las urnas” durante las elecciones generales.

“Es importante que los miembros del Congreso se eduquen sobre este tema y sepan que no podemos jugar fútbol político con Puerto Rico”, dijo Velázquez.

Más de 80 organizaciones liberales de Estados Unidos y Puerto Rico exhortaron el jueves a los principales líderes del Congreso a apoyar el próximo proyecto sobre el status político de la Isla que presentarán Velázquez y Ocasio Cortez, el cual describieron como un proceso justo que permitiría a los puertorriqueños ejercer su libre determinación.

“El Congreso número 117 tiene una oportunidad histórica de ponerle fin a 123 años de colonialismo en Puerto Rico y comenzar un proceso de autodeterminación para su gente”, indicaron los grupos en una carta enviada hoy a la speaker Nancy Pelosi y al líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer.

Los grupos indicaron que “hasta el momento, no ha habido un proceso justo, transparente y vinculante desde el punto de vista federal para que los puertorriqueños determinen su status político. Ya es hora de que eso cambie”.

Los grupos firmantes de la carta incluyen al Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) – con 2 millones de afiliados-; National Urban League; Indivisible; Open Society Policy Center; Our Revolution; Power 4 Puerto Rico; Center for Popular Democracy; Vamos en la Diáspora; Hedge Clippers; Faith in Action; y Boricuas Unidos en la Diáspora.

Pero, también suscriben la petición organizaciones de Puerto Rico y 16 estados de Estados Unidos.