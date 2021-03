Washington D.C. – Más de 80 organizaciones liberales de Estados Unidos y Puerto Rico exhortaron hoy a los principales líderes del Congreso a apoyar el próximo proyecto sobre el status político de la Isla que presentarán las boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, el cual describieron como un proceso justo que permitiría a los puertorriqueños ejercer su libre determinación.

“El Congreso número 117 tiene una oportunidad histórica de ponerle fin a 123 años de colonialismo en Puerto Rico y comenzar un proceso de autodeterminación para su gente”, indicaron los grupos en una carta enviada hoy a la speaker Nancy Pelosi y al líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer.

Las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez, ambas electas por Nueva York, tienen previsto presentar este mes una nueva versión de su proyecto de 2020 a favor de crear un proceso que permita vincular al Congreso con una Convención de Status que convoque el gobierno de la isla.

“Hasta el momento, no ha habido un proceso justo, transparente y vinculante desde el punto de vista federal para que los puertorriqueños determinen su status político. Ya es hora de que eso cambie”, agregaron los grupos en la carta a Pelosi y Schumer.

PUBLICIDAD

Aunque hacen el llamado a Schumer para que presente su posición públicamente, las organizaciones consideran que ya se ha expresado en respaldo al proyecto de las congresistas boricuas.

Tras el referéndum del 3 de noviembre, en el que el 52.5% de los votantes respaldó la estadidad para Puerto Rico, senador Schumer ha acentuado que esa consulta reflejó que todavía hay división en la Isla sobre el status. “No hay consenso, hay división”, indicó Schumer en entrevista con El Nuevo Día en diciembre pasado.

Los grupos firmantes de la carta que describen como de nivel nacional en Estados Unidos incluyen al Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) – con 2 millones de afiliados-; National Urban League; Indivisible; Open Society Policy Center; Our Revolution; Power 4 Puerto Rico; Center for Popular Democracy; Vamos en la Diáspora; Hedge Clippers; Faith in Action; y Boricuas Unidos en la Diáspora.

Pero, también suscriben la petición organizaciones de Puerto Rico y 16 estados de Estados Unidos.

De Puerto Rico firman la carta, entre otros, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social; Vamos Puerto Rico; Our Revolution Puerto Rico; Nuestra Escuela; la Alianza pro Libre Asociación Soberana; Alianza de Salud para el Pueblo; el Bosque Modelo de Puerto Rico; el Movimiento Unión Soberanista; el obispo emérito de la Iglesia Evangélica Luterana, reverendo Felipe Lozada Montañez; la obispa del Sínodo del Caribe de la Iglesia Evangélica Luterana, reverenda Idalia Negrón Camaño; y el actor y cineasta Jacobo Morales y su esposa Blanca Eró.

Alianza for Progress y Chispa son algunas de las organizaciones de Florida, mientras el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, Alianza for Puerto Rico/Massachusetts y Black Lives Matter Nueva York también suscriben la misiva.

PUBLICIDAD

“Algunas personas podrían argumentar que la opinión de los puertorriqueños sobre su status político se resolvió con los resultados del referéndum celebrado durante las elecciones generales el 3 de noviembre de 2020. Ese no es el caso por dos razones. Primero, solo el 54.7% de los votantes registrados participaron en el referéndum, lo que resulta en que el pequeño margen por el que ganó el sí a la estadidad (52.5%) no sea decisivo. Segundo, el referéndum —votar sí o no a la estadidad— no fue vinculante, no incluyó un plan de transición o una campaña educativa sobre las consecuencias del voto; y tampoco incluyó las otras opciones de status político”, agregaron las organizaciones.

El presidente Joe Biden, según su secretaria de Prensa, Jen Psaki, apoya la celebración de un nuevo referéndum en Puerto Rico. Psaki hizo el comentario cuando se le preguntó sobre la propuesta de estadidad para Puerto Rico y se le advirtió que hay división entre los congresistas latinos sobre la estadidad y el mecanismo procesal en torno al status.

Los grupos liberales recordaron que Biden se comprometió durante la campaña presidencial a iniciar ‘un diálogo con los puertorriqueños —incluyendo a representantes de cada opción de status —sobre un proceso de autodeterminación; escuchando y desarrollando legislación federal que delinee una ruta justa para mover el proceso adelante’.

“Según lo han hecho por décadas, los puertorriqueños están reclamando un proceso de descolonización y autodeterminación legítimo, transparente e inclusivo. Ahora es el momento de encaminarnos hacia una nueva relación entre los Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico. La colonización de Puerto Rico es una parte vergonzosa de la historia de este país. Tenemos la oportunidad de rectificar esta realidad y esperamos trabajar estrechamente con ustedes hacia ese fin”, concluyeron las organizaciones en su carta a los principales líderes del Congreso.