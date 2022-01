Washington D.C. – La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy (220-203) -solo con demócratas a favor-, un proyecto de ley que la mayoría del Senado prevé utilizar para intentar cambiar este fin de semana las reglas del filibusterismo con el propósito de avanzar medidas dirigidas a promover el derecho al voto.

Debido a que las propuestas sobre reforma electoral enmiendan un proyecto sobre la NASA previamente aprobado en el Senado, la legislación permitirá al líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), abrir la discusión sobre las iniciativas de derecho al voto sin requerir los 60 votos que exige las reglas del filibusterismo.

Pero, los demócratas se enfrentarán al obstáculo de que todavía la medida requerirá 60 votos para ir a votación o convencer en las próximas horas, lo que parece improbable, a sus senadores Joe Manchin (Virginia Occidental) y Kyrsten Sinema (Arizona), para que se permita cambiar las reglas del filibusterismo de cara esa legislación.

Tan pronto se aprobó la medida en la Cámara, Sinema fue al hemiciclo del Senado a reiterar su oposición a cambiar las normas.

En momentos en que el Senado está dividido 50 a 50, la regla del filibusterismo exige normalmente 60 votos para abrir y cerrar la discusión de una medida.

Debido a que las reglas del Senado no le permitirán llevar el proyecto a votación solo con los votos demócratas y Manchin y Sinema y los 50 republicanos están opuestos a cambiar las reglas del filibuterismo para avanzar esa legislación, el esfuerzo puede quedar descarrilado a más tardar el lunes, cuando se conmemora el aniversario del natalicio del líder negro de los derechos civiles Martin Luther King.

Al respaldar la legislación, la speaker Nancy Pelosi sostuvo que cuando se escucha hablar del filibusterismo, “uno pensaría que se trata de hablar por largo tiempo no para obstruir la justicia, el debate, no para obstruir que la mayoría pueda tomar un voto o discutir algo”.

Como Manchin y Sinema, los 50 senadores republicanos están opuestos a cambiar las reglas del filibusterismo, que en otros momentos se ha enmendado para permitir, entre otras cosas, aprobar nombramientos, tramitar un proyecto de reconciliación presupuestaria o aprobar resoluciones dirigidas a anular regulaciones administrativas.

En un tuit, la vicepresidenta Kamala Harris, quien como presidenta del Senado puede emitir el voto de un posible desempate, afirmó que el intento de cambiar la regla surge después de que los republicanos bloquearon en cuatro ocasiones iniciativas dirigidas a una reforma electoral. “Basta ya”, indicó.

El senador republicano Mitt Romney (Utah) ha indicado que antes de cambiar otra vez la regla del filibusterismo los demócratas deben pensar el camino que abre a su partido si los republicanos recuperan el pleno control del Congreso y Donald Trump vuelve a la presidencia en enero de 2025.

Para Romney, quien en 2012 fue el candidato republicano a la presidencia, el Senado es el organismo del gobierno de Estados Unidos que protege los derechos de la minoría.

Según el centro Brennan, de tendencia liberal, 19 estados aprobaron en 2021 34 leyes que hacen más restrictivo el derecho al voto, al limitar, por ejemplo, los días de votación anticipada y el número de buzones para depositar papeletas por correo.

Legislaciones demócratas pendientes en el Senado persiguen, entre otras cosas, restablecer la supervisión federal cuando gobiernos locales y estatales hacen cambios a leyes electorales, y normas generales para identificar votantes.

También buscan asegurar por lo menos 15 días de voto adelantado, establecer normas federales sobre el voto por correo y permitir que las personas se registren y voten el mismo día de una elección federal.

“Cuando estos proyectos de ley lleguen a votación, marcarán un punto de inflexión en esta nación. ¿Elegiremos la democracia sobre la autocracia, la luz sobre la sombra, la justicia sobre la injusticia? Sé dónde estoy parado. No me rendiré. No me inmutaré. Defenderé tu derecho al voto y nuestra democracia contra todos los enemigos extranjeros y domésticos. Entonces, la pregunta es ¿dónde se ubicará la institución del Senado de los Estados Unidos?”, señaló el presidente Joe Biden en un mensaje en Atlanta en el que respaldó el intento de cambiar las reglas senatoriales del filibusterismo.

Biden ha vinculado las iniciativas federales a favor del derecho al voto con la falsa alegación del expresidente Donald Trump de que le robaron las elecciones de 2020, una mentira que avivó el acto de insurrección del 6 de enero de 2021 en contra del Congreso, que provocó al menos cinco muertes e interrumpió el proceso constitucional de contar los votos del colegio electoral.

Los republicanos han indicado que los demócratas buscan imponer sus ideas sobre los gobiernos estatales. Y han advertido que algunas medidas que la mayoría del Congreso denuncian como supresión del derecho al voto están vigentes en estados controlados por demócratas, incluso en Delaware, el estado del presidente Biden.

En su programa de la cadena de televisión Fox, el comentarista Sean Hannity, un aliado del expresidente Trump, vinculó esta semana este esfuerzo con el apoyo de sectores demócratas a la estadidad para Washington D.C. y Puerto Rico.

El senador Schumer sostuvo que las votaciones de este fin de semana permitirán conocer si los senadores “van a proteger nuestra democracia y el derecho al voto o escogerán el camino de la obstrucción, la inacción y el lado de la gran mentira”.