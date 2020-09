Washington D.C. – El candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, consideró que la audiencia que iba a celebrar hoy el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal sobre el status político de Puerto Rico fue convocada “a destiempo”.

”Es nuestra opinión que tanto esta audiencia como el próximo plebiscito de noviembre de este año están a destiempo y no responden a las prioridades económicas y las necesidades de reconstrucción de Puerto Rico", indicó Delgado Altieri, presidente del PPD y alcalde de Isabela, en la ponencia que presentó por escrito antes del aplazamiento de la sesión.

Delgado Altieri dio la bienvenida a que haya una “seria discusión” con el Congreso sobre un “verdadero proceso de libre determinación vinculante” después del referéndum estadidad sí o no del 3 de noviembre, el cual consideró como un ejercicio sin sentido tras ser rechazado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La consulta coincidirá con las elecciones en la isla.

No obstante, Delgado Altieri sostuvo que la audiencia pudo haber servido para que los miembros del Comité de Recursos Naturales hablaran sobre las consecuencias económicas y tributarias de la estadidad, de un “Estado Libre Asociado no territorial y no colonial” y de la independencia.

“Si el Congreso tiene la voluntad de comenzar a responder esas preguntas, estaremos allí. Pero todos sabemos que será un proceso largo y complicado”, indicó Delgado Altieri.

El candidato del PPD a La Fortaleza invitó al Comité a impulsar que Puerto Rico adquiera un nuevo incentivo contributivo federal para la inversión manufacturera en la Isla, limitar los poderes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) bajo la ley Promesa, dar pleno acceso a los programas Medicaid, de asistencia alimentaria y a la Seguridad de Ingresos Suplementarios (SSI) y ayudar a que el sector energético logre una transición de fuentes fósiles a renovables.

La aplazada audiencia del Comité de Recursos Naturales fue convocada para discutir las opciones no territoriales para Puerto Rico después del referéndum del 3 de noviembre. La idea original era tener como ponentes a cuatro académicos invitados por la jefatura demócrata de la comisión y una líder de un grupo pro estadidad que propuso la minoría republicana.

Ante la petición de la minoría republicana - de la cual es parte la comisionada residente en Washington, Jenniffer González-, para que también se citara a declarar al candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a gobernador, Pedro Pierluisi, el presidente del Comité, Raúl Grijalva (Arizona), decidió el pasado fin de semana invitar también a otros tres candidatos a La Fortaleza: Delgado Altieri; Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); y Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Pero, en medio de nuevas tensiones por el equilibrio ideológico del listado de participantes - en momentos en que Delgado Altieri anunció que estaría acompañado por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, candidato del PPD a la comisaría residente, y la minoría republicana solicitó el testimonio del exgobernador Luis Fortuño, otro excomisionado residente-, Grijalva decidió posponerla.

“Este Comité está buscando la mejor información relacionada a las opciones no territoriales para Puerto Rico, así como recomendaciones para avanzar la descolonización de Puerto Rico. La mejor manera de obtener esa información es por medio de una discusión abierta, basada en hechos y libre de agendas políticas personalistas”, indicó la oficina de Grijalva, cuando anuncio el jueves el aplazamiento de la vista pública hasta nuevo aviso.

En su testimonio, Delgado Altieri confirmó que quería que Acevedo Vilá contestara en su nombre las preguntas de los miembros del comité, lo que levantó quejas del PNP.

En el pasado - incluso en una audiencia de junio -, el comité ha permitido a testigos estar acompañados por personas que contesten preguntas.

En su ponencia, Delgado Altieri indicó que la intención de contar con la presencia de Acevedo Vilá era “asegurar una discusión equilibrada y nivelada durante la audiencia”.