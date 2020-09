Washington D.C. – Aunque la audiencia de mañana, viernes, en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue aplazada, candidatos a gobernador y académicos puertorriqueños emplazaron al Congreso a poner en marcha un verdadero proceso de descolonización que comprometa al gobierno federal.

“Estoy harto de suplicar”, indicó Pedro Pierluisi, candidato a gobernador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y pasado comisionado residente en Washington, quien considera que la emigración a Estados Unidos ha sido consecuencia de la “falta de igualdad y oportunidades” bajo la condición colonial o territorial del llamado Estado Libre Asociado (ELA).

“No los culpo por mudarse. Culpo al status político que los hace mudarse. Culpo a los que quieren perpetuar este status (territorial)”, agregó Pierluisi en la ponencia que envió a la comisión antes de que la vista fuera suspendida.

La sesión del Comité de Recursos Naturales, que iba a ser la primera en cinco años en la que se pasaría juicio sobre el status político de Puerto Rico y también la primera centrada en alternativas no territoriales, fue pospuesta en medio de tensiones del presidente de la comisión, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), con la minoría republicana, y los partidos PNP y Popular Democrático (PPD), sobre el equilibrio ideológico del listado de ponentes.

“Este Comité está buscando la mejor información relacionada a las opciones no territoriales para Puerto Rico, así como recomendaciones para avanzar la descolonización de Puerto Rico. La mejor manera de obtener esa información es por medio de una discusión abierta, basada en hechos y libre de agendas políticas personalistas”, indicó Grijalva, al aplazar hasta nuevo aviso la vista pública.

Varios de los invitados, que incluían cuatro candidatos a gobernador, cuatro profesores de derecho y la líder de un grupo pro estadidad, ya habían enviado sus ponencias.

En su testimonio escrito, el senador Juan Dalmau, candidato a gobernador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), afirmó que después de los puertorriqueños rechazar en el plebiscito de 2012 la actual condición territorial, la culpa de mantener el status colonial es del gobierno de Estados Unidos.

“Ya no se puede alegar perversamente que el régimen colonial contó con el apoyo de la mayoría”, indicó el senador Dalmau.

Pierluisi defendió el referéndum estadidad sí o no del 3 de noviembre, que fue tachado por el Departamento de Justicia federal luego de examinar la ley que lo regula y la papeleta electoral, como le permite un lenguaje de un estatuto federal de 2014 que el mismo presidente del PNP promovió.

A su vez, luego de quedar sobre la mesa los proyectos pro estadidad de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y el congresista demócrata Darren Soto, Pierluisi exhortó a aprobar la resolución de Soto que persigue que el Congreso reconozca el referéndum de noviembre y exprese su intención de actuar sobre sus resultados.

“Cualquier afirmación de que este voto es antidemocrático o injusto es ilógica y absurda. Esta afirmación solo la realizan los opositores de la estadidad preocupados de que los votantes elijan la estadidad, muchos de los cuales solían desafiar a los líderes del partido de la estadidad a celebrar tal votación cuando pensaban que no tenía mayoría”, indicó Pierluisi, quien en su presentación criticó además el proyecto de las demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez que ofrece vincular al Congreso con una Convención de Status que decida ordenar el gobierno de la Isla.

Dalmau, por su parte, advirtió a los congresistas que siendo la independencia un derecho, el Congreso debe precisar si está en su agenda requerir una supermayoría para admitir como estado a Puerto Rico, que tiene un idioma e identidad diferente y complejidades para integrarse al sistema fiscal estadounidense.

“Por primera vez Estados Unidos estaría contemplando la admisión como estado de un país latinoamericano distinto, homogéneo, no asimilado, con su propia identidad nacional dominante”, dijo.

Advirtió además que “nunca cesaremos en nuestra lucha por la independencia nacional” y que “el derecho inalienable a la autodeterminación e independencia no se puede extinguir” con la estadidad.

Dalmau, además, describió como “un paso en la dirección correcta” el proyecto de status de las boricuas Velázquez y Ocasio Cortez.

El profesor Rafael Cox Alomar, de la Escuela de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia, por su parte, señaló que la idea de celebrar consultas “criollas” no vinculantes para Estados Unidos, como el referéndum estadidad sí o no, debe ser descartada.

“¿Cómo el pueblo de Puerto Rico puede ejercer seriamente su derecho inalienable a la libre determinación en un ‘referendo criollo’ si no saben por qué están votando?”, cuestionó Cox Alomar, al coincidir con el subsecretario de Justicia de Estados Unidos, Jeffrey Rosen, en que el referéndum del 3 de noviembre incumple la política pública del gobierno federal.

Cox Alomar – quien apoyó el modelo del proyecto de las puertorriqueñas Velázquez y Ocasio Cortez-, indicó que si Puerto Rico “va a soportar las cargas económicas de la estadidad, debe hacerlo sobre la base de una decisión informada”.

Cox Alomar sostuvo que definir el status de la Isla, pese a sus complejidades legales y económicas, es en primer orden un asunto político. En ese sentido, dijo que la relación de libre asociación que se le pueda proponer a la Isla deberá estar basada en las particularidades de la relación histórica de Puerto Rico con Estados Unidos, y no en la experiencia de los países del pacífico como las Islas de Micronesia, Palau y Marshall, cuyos naturales no son ciudadanos estadounidenses.

Cox Alomar afirmó que al acercarse al debate sobre el status político de Puerto Rico el Congreso debe descartar compararlo con el reclamo de estadidad de Washington D.C., donde esa alternativa de status tiene un apoyo abrumador y ser el estado es su única posible aspiración.

“Es seguro concluir que la historia, la geografía, la cultura, el idioma, la política, la demografía y la economía han conspirado para hacer de Puerto Rico un caso de estudio único dentro del tapiz territorial más amplio de los Estados Unidos”, indicó Cox Alomar, quien fue candidato a comisionado residente por el PPD.

Desde la perspectiva de la estadidad, la profesora Christina Ponsa Kraus, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, indicó que el proceso hacia la descolonización de Puerto Rico implica también que los miembros del Congreso “hagan claro que van a respetar – e implementar- el status territorial que seleccionen los puertorriqueños”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, tanto en 2017 como en julio pasado, ha rechazado descartar el ‘ELA’ como alternativa, pese a que el resultado claro del plebiscito de 2012 fue el voto de un 54% del electorado de la isla en contra de la condición territorial.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos cuestiona si los puertorriqueños realmente han rechazado el estatus territorial. Yo creo que lo han hecho. Pero, pero incluso si no lo hubieran hecho, los puertorriqueños no deberían tener la opción de seguir siendo un territorio. El derecho a la representación es, y debe seguir siendo, inalienable. La libre determinación no puede incluir el colonialismo continuo”, indicó Ponsa Kraus.

La profesora expresó que el Congreso debe comprometerse a respetar la libre determinación de la isla. “Los puertorriqueños han hecho claro que quieren permanecer como ciudadanos estadounidenses y tener una unión permanente con Estados Unidos. Debido a esa realidad, ustedes deberían querer que Puerto Rico se convierta en un estado”, agregó Ponsa Kraus.

El ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Efrén Rivera Ramos, subrayó en su ponencia que un proceso de descolonización es un asunto que también tiene como referencia los derechos humanos internacionales. “Cualquier solución al status político de Puerto Rico debe resultar en una condición política cuyo carácter no sea ni territorial ni colonial”, indicó.

Rivera Ramos afirmó que de cara a un proceso de descolonización el Congreso debe clarificar los términos que aceptaría para las diferentes opciones, pero particularmente – por la alternativa de independencia tener que estar disponible en cualquier proceso de libre determinación-, con respecto a la estadidad y la libre asociación.

Al defender la alternativa de independencia, Rivera Ramos afirmó que la soberanía política daría el poder a Puerto Rico para “tomar decisiones colectivas en sintonía con sus necesidades”, como dejar de estar obligado por las normas federales de cabotaje y “legislación impuesta unilateralmente” como Promesa.

Desde junio de 2015, el Comité de Recursos Naturales – con jurisdicción primaria sobre el status-, no ha llevado a cabo una audiencia para evaluar el debate sobre el futuro político de la isla. Menos aún, pese a los plebiscitos de 2012 y 2017, que han sido tachados por el gobierno de Donald Trump, ha pensado en aprobar legislación sobre el asunto.