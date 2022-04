Washington D.C. - El Comité de lo Jurídico del Senado votará mañana, lunes, en torno al histórico nombramiento de Ketanji Brown Jackson como jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde sería la primera mujer negra.

Las expectativas son que los 11 demócratas votarán a favor y los 11 republicanos en contra, lo que obligará a la mayoría demócrata a promover una votación en el pleno para quitarle jurisdicción a la comisión y entonces ir a un voto directo final sobre la designación de Jackson.

Debido a que se prevé que los 50 demócratas apoyarán el nombramiento y la republicana Susan Collins (Maine) ha decidido votar a favor, se prevé que antes de que concluya la semana la designación será ratificada, por lo menos 51-49.

“Después de revisar el extenso expediente de la jueza Ketanji Brown Jackson, ver gran parte de su testimonio de audiencia y reunirme con ella dos veces en persona, he llegado a la conclusión de que posee la experiencia, las calificaciones y la integridad para servir como jueza asociada en la Corte Suprema”, indicó Collins, la semana pasada.

Collins dará, por lo menos, un acento bipartidista a la votación y evitará que la vicepresidenta de Estados Unidos y presidenta del Senado, Kamala Harris, tenga que ir al hemiciclo a quebrar un empate, en un momento histórico.

Una vez confirmada, lo que puede ocurrir entre jueves y viernes, Jackson sería la primera mujer negra en los 233 años de historia del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Jackson, actual jueza del Circuito de Apelaciones de Washington D. C., sustituirá en el tribunal a Stephen Breyer, uno de sus mentores y de quien fue oficial jurídico.

Breyer renunció a su puesto a finales de enero, después de alrededor de 27 años en ese foro judicial. No está claro cuándo Jackson se integraría al Tribunal Supremo estadounidense. Breyer había expresado interés, según varios informes, en completar este término del foro judicial, que finaliza en junio.

Aunque será solo la sexta mujer y primera negra en el foro judicial, el equilibrio ideológico del máximo foro judicial estadounidense no cambia. El tribunal seguirá integrado por seis jueces conservadores y tres liberales, todas mujeres, Jackson, la boricua Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

Con la conservadora Amy Coney Barrett, cuatro de los nueve jueces actuales del Tribunal Supremo de Estados unidos serán mujeres.

La minoría republicana del Senado, en términos generales, ha justificado su oposición a Jackson por entender que no coinciden con su filosofía judicial, cuestionarle que no haya tomado posición sobre si debe o no aumentarse el número de jueces del tribunal y alegado que tiene un récord de ser suave en casos de pornografía infantil, esta última una denuncia que han disputado expertos conservadores.

“La jueza Jackson fue seleccionada por los que quieren aumentar el número de jueces por razones partidistas y testificó como tal”, sostuvo el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky).

A otro republicano, Ben Sasse (Nebraska), mientras, no le gustó la forma en que la jueza Jackson explicó que es apropiado “examinar el intento original” de los textos de la ley. Sasse quería que asumiera la filosofía conservadora de que el texto original debe ser la única herramienta que utiliza un juez para decidir controversias.

Los demócratas han destacado el cúmulo de experiencias de Jackson, quien fue defensora pública y oficial jurídico del juez Breyer.

Jackson ha sido jueza durante una década. Hace solo un año, en 2021, el Senado le confirmó para el puesto que ocupa en el Circuito de Apelaciones de Washington D.C., considerado el segundo más importante del sistema judicial estadounidense. Entonces, tres republicanos votaron a favor: Collins; Lindsey Graham (Carolina del Sur); y Lisa Murkowski (Alaska).

Graham ya anunció que esta vez le votará en contra. Murkowski, quien va a la reelección este año en medio de una polarización extrema en Estados Unidos, no ha anunciado cómo votará.

“Además de la importancia histórica de su nominación, la amplia gama de credenciales académicas y judiciales de la jueza Jackson la hacen una candidata excepcional”, indicó el senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey), cuando anunció su decisión de respaldar su designación.

Cuando declaró hace dos semanas ante el Comité de lo Jurídico, Jackson afirmó que se toma muy en serio su “deber de ser independiente”.

“Decido los casos desde una postura neutral. Evalúo los hechos e interpreto y aplico la ley a los hechos del caso ante mí, sin temor ni favoritismo, de conformidad con mi juramento judicial”, indicó Jackson.

Como miembro del Comité de lo Jurídico y uno de solo tres senadores negros, el demócrata Cory Booker (Nueva Jersey) celebró la designación de Jackson.

“Eres mucho más que tu raza y género. Eres cristiana, eres mamá. Tu intelecto. Te has ganado este lugar, eres digna. Eres una gran estadounidense”, le dijo Booker durante las vistas de confirmación.