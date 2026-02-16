Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Desnudas II: el nuevo libro de Yadira Nadal Naranjo

Narra las historias de mujeres mayores de 40 años sobre su sexualidad

16 de febrero de 2026 - 11:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Para la comunicadora y escritora, Yadira Nadal Naranjo, se trata de su segundo libro. (Suministrada)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La puertorriqueña Yadira Nadal Naranjo ha publicado su segundo libro, “Desnudas II”, que persigue acompañar a mujeres mayores de 40 años “que se atreven a narrarse desde un lugar de libertad y sabiduría”.

RELACIONADAS

“Cada historia me recordó que la madurez no apaga el deseo, sino que la transforma en conciencia, valentía y verdad”, indicó, al señalar que la publicación aborda temas como “el redescubrimiento del deseo, la transformación personal y la sabiduría que llega con la experiencia”.

Nadal Naranjo presentó el libro – publicado por Ediciones Enserio y que está disponible en Puerto Rico en The Bookmark, Librería Laberinto, Casa Norberto y Bajo un árbol de carambola-, hace unos días en Washington D.C., en cuya zona reside, como parte de un evento que integró arte y música.

También se consigue en internet a través de Libros 787 y Amazon.

Su primer libro fue “Desnudas: crónicas dentro y fuera de la cama”.

Nadal Naranjo dijo que su segundo libro se dedica a mujeres mayores de 40 años, con el propósito de combatir “el estigma de que la mujer que es mayor de cierta edad, pues ya no puede ser sexy, no puede tener amantes y todos los tabúes que acompañan a las mujeres mayores”.

La persona de más edad en el libro tiene sobre 60 años.

“Es una lectura que muestra a estas mujeres de edad más seguras de sí mismas, su confianza, la sabiduría por las experiencias. Ya no importa mucho el qué dirán, son libres de vestirse como quieran, de tener el amante que quieran. Esa seguridad se ve plasmada y reflejada en estas historias”, explicó.

Con excepción de una panameña y una mexicana, las mujeres que cuentan sus historias en el libro son puertorriqueñas.

Nadal Naranjo - quien hizo su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras y su maestría en Redacción para los Medios en la Universidad del Sagrado Corazón (USC)-, mantiene un pódcast en YouTube bajo el título “Hablemos Desnudas”, en el que conversa con mujeres y de vez en cuando con hombres sobre la sexualidad.

Tags
Puerto RicoWashington D. C.Diáspora boricuaLibros
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 16 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: