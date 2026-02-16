Desnudas II: el nuevo libro de Yadira Nadal Naranjo

Washington D.C. - La puertorriqueña Yadira Nadal Naranjo ha publicado su segundo libro, “Desnudas II”, que persigue acompañar a mujeres mayores de 40 años “que se atreven a narrarse desde un lugar de libertad y sabiduría”.

“Cada historia me recordó que la madurez no apaga el deseo, sino que la transforma en conciencia, valentía y verdad”, indicó, al señalar que la publicación aborda temas como “el redescubrimiento del deseo, la transformación personal y la sabiduría que llega con la experiencia”.

Nadal Naranjo presentó el libro – publicado por Ediciones Enserio y que está disponible en Puerto Rico en The Bookmark, Librería Laberinto, Casa Norberto y Bajo un árbol de carambola-, hace unos días en Washington D.C., en cuya zona reside, como parte de un evento que integró arte y música.

También se consigue en internet a través de Libros 787 y Amazon.

Su primer libro fue “Desnudas: crónicas dentro y fuera de la cama”.

Nadal Naranjo dijo que su segundo libro se dedica a mujeres mayores de 40 años, con el propósito de combatir “el estigma de que la mujer que es mayor de cierta edad, pues ya no puede ser sexy, no puede tener amantes y todos los tabúes que acompañan a las mujeres mayores”.

La persona de más edad en el libro tiene sobre 60 años.

“Es una lectura que muestra a estas mujeres de edad más seguras de sí mismas, su confianza, la sabiduría por las experiencias. Ya no importa mucho el qué dirán, son libres de vestirse como quieran, de tener el amante que quieran. Esa seguridad se ve plasmada y reflejada en estas historias”, explicó.

Con excepción de una panameña y una mexicana, las mujeres que cuentan sus historias en el libro son puertorriqueñas.