Donald Trump quiere enviar el mensaje de que es imbatible en las primarias republicanas de New Hampshire

Washington D.C. – El expresidente Donald Trump aspira a despejar cualquier duda de que tiene amarrada la candidatura republicana a la Casa Blanca en las primarias presidenciales republicanas de New Hampshire, que se llevarán a cabo el martes.

Haley, coinciden los expertos, tiene el desafío de demostrar en New Hampshire – donde cerca del 40% pueden ser electores independientes-, que es una verdadera amenaza para la candidatura de Trump.

La última encuesta previo a las votaciones del martes, de la Universidad de Suffolk y el periódico Boston Globe , colocó a Trump con una ventaja de 19 puntos sobre Haley (57% a 38%) . Otro estudio, de la Universidad de Monmouth y The Washington Post , otorgó a Trump el 52% de respaldo entre los potenciales electorales, frente al 34% de Haley. DeSantis alcanzaba el 8% de apoyo electoral.

Estos números son muy parecidos al estudio de opinión publicado el domingo por la Universidad de New Hampshire y CNN, que calculaba que Trump tenía el 50% de apoyo, frente al 39% de Haley y 6% de DeSantis. Sin DeSantis, Trump subía al 54% y Haley al 41%.

En New Hampshire se decide la distribución proporcional de 22 delegados a la convención presidencial republicana, prevista para julio en Milwaukee (Wisconsin). En Iowa, donde Trump ganó los caucus del pasado lunes , Trump obtuvo 20 de los 40 delegados. Haley obtuvo ocho.

La campaña de Haley ha indicado que un sólido segundo puesto le daría fuerza para continuar en la contienda. Sin embargo, New Hampshire ha sido el estado en que mejor ha salido en las encuestas, que en este momento no le otorgan posibilidades de ganar ni siquiera en su estado de Carolina del Sur, donde habrá primarias el 24 de febrero.

“Esto no se trata de una coronación”, dijo Haley en la cadena de televisión Fox, al indicar que tiene el dinero y la voluntad para seguir adelante.

Después de Trump confundir el nombre de Haley con el de la ex speaker Nancy Pelosi, al referirse a los eventos relacionados al ataque contra el Congreso del 6 de enero de 2021, la ex gobernadora de Carolina del Sur ha intensificado su argumento de que Estados Unidos no debe seleccionar entre dos candidatos que rondan los 80 años de edad. Trump tiene 77 años y el presidente Joe Biden 81.