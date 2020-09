Washington D.C. – La mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó hoy la resolución que busca dar continuidad hasta el 11 de diciembre al presupuesto federal, sin incluir la reautorización de cerca de $1,000 millones en fondos de Medicaid que el gobierno de Puerto Rico teme se perderán en nueve días, al concluir este año fiscal.

A menos que surja una enmienda en las negociaciones de última hora del Congreso, parece inminente que el gobierno de Puerto Rico dejará sin utilizar cientos de millones de dólares asignados para este año fiscal federal a través del programa Medicaid.

El Comité de Energía y Comercio, con jurisdicción sobre los fondos de Medicaid, confirmó que la resolución no incluye reautorizar el uso de fondos que se pierden el 30 de septiembre, pero llamó la atención a que el gobierno de la Iisla tiene asignados ya cerca de $2,800 millones para su plan de salud.

Con una resolución que de continuidad al presupuesto, el liderato del Congreso y la Casa Blanca buscan evitar un cierre parcial del gobierno federal al llegar el 1 de octubre, en medio de la campaña hacia las elecciones estadounidenses.

La speaker Nancy Pelosi había adelantado a la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) que el interés de los republicanos en mantener una resolución con pocos o ningún asunto adicional, iba a evitar poder considerar una reautorización de los asignaciones de Medicaid para la isla.

Pero, Pelosi dijo que si, como espera, los demócratas retienen el control de la mayoría de la Cámara baja federal, se examinará el asunto temprano en 2021.

Las negociaciones sobre este asunto pueden no haber concluido, pero no ha habido una expresión de los republicanos en favor de reautorizar los fondos que quedarán sin utilizar al llegar la medianoche del miércoles de la semana próxima.

El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), se quejó en Twitter de que la resolución presentada en la Cámara baja deja fuera “ayuda clave" que los agricultores estadounidenses necesitan.

Aunque el Senado ahora puede estar en medio de la nominación de una nueva jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, tras el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, los planes del Congreso han sido recesar sus trabajos a principios de octubre, probablemente hasta mediados de noviembre.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó el pasado 1 de septiembre al Congreso – en una carta dada a conocer una semana después por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá-, que debido a la pandemia y los controles de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), al llegar el 30 de septiembre pueden perderse $1,054 millones de los $2,916 millones asignados para el presente año fiscal federal.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó a El Nuevo Día que el gobierno de Puerto Rico pudiera volver a tener que dejar sobre la mesa durante el año fiscal federal que empieza el 1 de octubre entre $300 millones y $600 millones en asignaciones de Medicaid, pues el ente fiscal no autorizará incrementar el número de personas con acceso al plan de salud Vital de la Isla solo por uno o dos años.

“Cuando el Gobierno de Puerto Rico decide quién recibe Medicaid y qué beneficios cubre Medicaid, debe asegurarse de que tiene los fondos para cubrir los costos de Medicaid. El gobierno no puede proporcionar Medicaid a ciertas personas un año, pero quitarlas en otro año cuando no tenga los fondos para cubrir esos costos. No puede proporcionar beneficios este año que no puede financiar el próximo o el año siguiente”, sostuvo Jaresko.

El domingo, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, indicó que los fondos de Medicaid que quedarán sin utilizarse el 30 de septiembre no se perderán. No está claro, sin embargo, como el gobierno de Puerto Rico podrá mantener acceso a los fondos asignados para este año fiscal federal sin autorización del Congreso.