Washington D.C. – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha advertido que el gobierno de Puerto Rico volverá a estar inhabilitado para utilizar por lo menos entre $300 millones y $600 millones del programa de Medicaid durante el año fiscal federal 2021 que comienza el 1 de octubre.

La JSF se ha opuesto a que el gobierno de Puerto Rico eleve el nivel de ingresos para una persona poder tener acceso al plan de salud del gobierno, conocido como Vital, pues rechaza que se ofrezcan unos servicios de salud temporalmente -a traves del reciente incremento en los fondos de Medicaid-, y luego se quiten al no estar disponible el financiamiento a partir del año fiscal federal 2022.

Uno de los fundamentos que llevó el gobierno de Puerto Rico al Congreso para justificar un incremento en los fondos de Medicaid, era que iba a ampliar el acceso a su plan de salud.

Al elevarse el nivel de pobreza o el mínimo de ingresos para acceder al plan Vital – que ahora tiene 1.4 millones de pacientes-, el número de personas con derecho a los servicios de la ‘tarjeta de salud’ pudiera aumentar en cientos de miles.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF, indicó en declaraciones escritas que añadir cientos de miles de personas al plan Vital - la ‘tarjeta de salud’ del gobierno de la Isla-, incrementaría entre $300 y $600 millones anuales el costo del programa.

“La JSF ha reiterado constantemente su posición con respecto a la insostenibilidad fiscal de un aumento en el nivel de pobreza de Puerto Rico…los costos proyectados son inconsistentes con el plan fiscal certificado y serían inconsistentes con los presupuestos certificados en años fiscales futuros”, sostuvo Jaresko.

En ese sentido, Jaresko sostuvo que aun cuando el Congreso quisiera reautorizar los $1,000 millones del programa Medicaid que pueden perderse al terminar el 30 de septiembre este año fiscal federal, eso “no sería una solución útil”, pues el gobierno volverá a tener un excedente de fondos en septiembre de 2021.

“Cuando el Gobierno de Puerto Rico decide quién recibe Medicaid y qué beneficios cubre Medicaid, debe asegurarse de que tiene los fondos para cubrir los costos de Medicaid. El gobierno no puede proporcionar Medicaid a ciertas personas un año, pero quitarlas en otro año cuando no tenga los fondos para cubrir esos costos. No puede proporcionar beneficios este año que no puede financiar el próximo o el año siguiente”, sostuvo Jaresko.

Después de contar con cerca de $1,800 millones anuales en fondos de Medicaid durante años previos – una cantidad también muy por encima de los cerca de $380 millones a los que tiene acceso la Isla por ley permanente-, el Congreso aprobó en diciembre de 2019 asignar $5,700 millones para los años fiscales federales 2020 y 2021.

Pero, la gobernadora Wanda Vázquez Garced informó el pasado 1 de septiembre al Congreso – en una carta dada a conocer por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá-, que debido a la pandemia y los controles de la JSF, al llegar el 30 de septiembre pueden perderse $1,054 millones de los $2,916 millones asignados para el presente año fiscal federal.

“Durante los últimos años, el Gobierno Federal le ha dado al gobierno de Puerto Rico temporalmente más fondos para cubrir los costos de Medicaid, pero no ha hecho que esos fondos sean permanentes”, sostuvo Jaresko, al recordar que las asignaciones a la Isla, sin una nueva partida en 2021, volverían a quedar en unos $380 millones, lo que significaría un precipicio fiscal para el sistema de salud de la Isla.

Cuando se aprobaron los fondos para los años fiscales federales 2020 y 2021, el presidente Donald Trump se opuso a que el incremento en las asignaciones se extendiera hasta 2023.

El domingo, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, descartó que los fondos puedan perderse, al afirmar que el dinero será reautorizado para otros usos. No precisó cómo los fondos serían reautorizados sin legislación.

González negó el viernes en un programa de radio (“Nación Z”, Z-93) que el gobierno de Vázquez Garced le hubiese advertido desde julio del potencial excedente de fondos de Medicaid. Dos fuentes de El Nuevo Día –uno de ellos un funcionario del gobierno de Vázquez Garced-, han insistido en que a González se le informó del asunto, incluso en un correo electrónico.

Ante las expresiones de la comisionada González de que no se le informó en julio de esta crisis con los fondos de Medicaid, en vez de confirmarla, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Jennifer Storipan, reiteró este fin de semana que no tiene comentarios.

Al explicar la potencial pérdida de $1,000 millones de Medicaid, la gobernadora reconoció la negativa de la JSF a expandir el número de pacientes del plan vital e informó al Congreso que parte de los fondos quedaron sin utilizarse debido a que la pandemia del coronavirus limitó la posibilidad de combatir la hepatitis C, como se tenía proyectado.

Vázquez Garced se ha quejado además de que la JSF no aprobó hasta el pasado 27 de julio la iniciativa para asegurar que el plan Vital del gobierno de Puerto Rico destine por lo menos el 70% de los fondos de Medicaid al pago de proveedores de servicios de salud ambulatorios, sin lo cual no tendrá acceso a $200 millones anuales.

En los mensajes que llevó al Congreso en 2019, en busca del aumento en fondos de Medicaid, el gobierno de Puerto Rico se comprometió a utilizar el aumento en fondos de Medicaid para elevar el número de pacientes del plan Vital, asegurar que llegará más dinero a los pagos de los proveedores, financiar las medicinas para los pacientes de hepatitis C y cubrir el costo para los pacientes “duales” del plan B de Medicare (los que compran un plan Medicare Advantage).

La speaker Nancy Pelosi advirtió la semana pasada que será cuesta arriba que los republicanos del Congreso accedan a reautorizar ahora los cerca de $1,000 millones en fondos de Medicaid que el gobierno de Puerto Rico puede perder al terminar el mes, según la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York).