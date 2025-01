“Parece que el gobierno federal actualmente no conoce el alcance total de los programas que estarán sujetos a la pausa” , indicó la jueza AliKhan, según Associated Press, en respuesta a un recurso de varios gobiernos estatales y locales, así como de reclamos de organizaciones cívicas. Habrá una audiencia judicial el lunes.

En medio de la confusión creada, la OMB circuló el martes preguntas y respuestas sobre su orden inicial, con el objetivo de acentuar que no se afectarán programas “que proporcionen beneficios directos a las personas”.

Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, dijo en CNN que la orden no afecta ningún programa que se recibe como un derecho, “no afecta ningún servicio a los ciudadanos, no afecta ningún beneficio individual, ningún programa de asistencia pública ni nada de esa naturaleza”. Indicó que buscan centrarse en fondos que reciben organizaciones no gubernamentales y dio entender que el freno en fondos federales se quiere implementar por 90 días.