Washington D.C. – El periodista Robert Friedman ha publicado en español una trilogía de sus novelas, que a partir de esta semana se pueden conseguir en Amazon y Barnes & Noble.

“Espero que los libros toquen una fibra en las personas que leen en español”, indicó Friedman, quien fue corresponsal en Washington del periódico The San Juan Star, con el cual laboró por más de dos décadas, inicialmente desde Puerto Rico.

Los libros que acaban de ser traducidos al español son ‘La odisea de Pablo Camino’ (The Odyssey of Pablo Camino) y ‘El mar que define’ (The Defining Sea).

Previamente, Friedman había anunciado la traducción al español de ‘Ulises en San Juan’ (Ulysses in San Juan), que está ambientada en San Juan, en el año de 1980, y lleva al lector a un viaje por los peligros del bajo mundo de la capital de Puerto Rico.

Friedman - quien reside en la zona de Washington D.C.-, describe esas novelas como su “trilogía de Puerto Rico”.

‘La odisea de Pablo Camino’ y ‘El mar que define’ fueron inspirados en hechos de la vida real en la historia de Puerto Rico.

En ‘La odisea de Pablo Camino’, indicó Friedman, “un conocido artista puertorriqueño emprende una búsqueda de la verdad sobre el posible pasado asesino de su padre muerto, Cornelius Rhoads”, el infame médico estadounidense enviado a la isla para investigaciones oficiales del gobierno de Estados Unidos.

El médico reconoció en una carta que mató deliberadamente a ocho de sus pacientes en medio de su desdén hacia los puertorriqueños.

“Las obsesiones personales y los eventos públicos chocan mientras los personajes de la novela lidian con mentiras, identidades falsas, conexiones desconcertantes, guerras estadounidenses y el problema del colonialismo”, según Friedman.

El mar que define entrelaza una historia de amor y crimen, con la lucha en contra de las antiguas maniobras militares estadounidenses en Vieques y la situación colonial de Puerto Rico. La novela sigue las desventuras de Richie Pérez, un estudiante de 20 años de la Universidad de Puerto Rico.

Ulises en San Juan trata, por su parte, sobre un judío neoyorquino que se muda a Puerto Rico huyendo de la alta criminalidad Nueva York y en busca de rehacer su vida y su relación con una adicta a las drogas.

“La novela, ambientada en 1980, lleva al lector a un viaje al bajo mundo de San Juan, así como a otros sitios de la isla para encontrarse con personajes torcidos, rectos y profundamente humanos”, dijo Friedman.