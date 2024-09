El presidente Joe Biden vetaría la resolución republicana de presupuesto de ser aprobada por el Congreso

Aunque no tiene futuro en el Senado, bajo mayoría demócrata 51 a 49, la intención de la mayoría republicana es aprobar la medida el miércoles.

En su declaración, la Casa Blanca indicó que exigir prueba de ciudadanía estadounidense es innecesario y “aumentaría el riesgo de que los votantes elegibles sean eliminados de las listas de votantes”. “Ya es ilegal que los no ciudadanos voten en las elecciones federales: es un delito federal castigado con prisión y multas”, agregó.

Agregó que la medida “es especialmente irresponsable en materia de seguridad nacional, ya que una resolución de seis meses erosionaría nuestra ventaja militar en relación con la República Popular China, degradaría la preparación y no brindaría el apoyo que nuestras tropas merecen”.

“Los demócratas apoyamos una resolución para mantener abierto el gobierno. Como he dicho antes, la única manera de hacer las cosas es de manera bipartidista. A pesar de la fanfarronería republicana, así es como hemos manejado todos los proyectos de financiación del gobierno en el pasado, y esta vez no debería ser la excepción. No permitiremos que las píldoras venenosas o el extremismo republicano pongan en riesgo la financiación de programas críticos”, sostuvo.