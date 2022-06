Nueva York.- El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas escucha decenas de ponencias sobre una resolución que volvería a reconocer el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia.

La sesión de hoy marca el 50 aniversario del primer debate en ese comité, ocurrido en 1972. De aprobarse la medida - presentada por Cuba-, sería la ocasión número 40 en que ese comité afirma el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia.

Cerca de medio centenar de ponentes de la Isla y la diáspora solicitaron declarar ante el Comité de Descolonización, presidido por la representante de Granada, Keisha McGuire.

Esta tarde, a partir de las 4:00 p.m., se desarrollará frente a la sede de las Naciones Unidas una manifestación para conmemorar el 50 aniversario de los debates sobre Puerto Rico en el Comité de Descolonización.

PUBLICIDAD

La resolución tiene el apoyo de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. También habrá expresiones favorables de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) - a cargo de Argentina- y del Movimiento de Países no Alineados.

Sigue la transmisión:

También puedes seguir la sesión en este enlace.

La resolución hace otro llamamiento a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que examine el problema colonial de Puerto Rico de “manera amplia” y se pronuncie sobre el tema “lo antes posible”.

En momentos en que el liderato demócrata de la Cámara baja busca presentar un proyecto de ley para regular un plebiscito sobre el futuro político de Puerto Rico, la resolución toma nota del debate sobre la búsqueda de “un mecanismo que asegure la plena participación de representantes de todos los sectores de la opinión pública puertorriqueña, incluyendo una Asamblea Constitucional de Status con las alternativas de descolonización reconocidas en el derecho internacional, y conscientes del principio de que cualquier iniciativa que busque una solución al status político de Puerto Rico debe ser originario del pueblo de Puerto Rico”.

La resolución “observa con preocupación” como la ley Promesa, que impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico, redujo “aún más” la subordinación de Puerto Rico al gobierno de Estados Unidos.

Toma nota, a su vez, “del amplio apoyo de personalidades eminentes, gobiernos y fuerzas políticas en América Latina y el Caribe a la independencia de Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

También reafirma el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico, y que el pueblo de Puerto Rico constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional”.

A su vez, exhorta “al Gobierno de Estados Unidos a asumir su responsabilidad de promover un proceso que permita que el pueblo puertorriqueño ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia, de conformidad y en pleno cumplimiento con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico”.

La resolución de 2022 promueve otra vez que Puerto Rico, “de manera soberana”, pueda “tomar decisiones para atender sus urgentes necesidades económicas y sociales, incluidos el desempleo, la marginación, la insolvencia y la pobreza, y los problemas relativos a la educación y la salud, que se han agravado por el azote de los huracanes Irma y María, los terremotos que afectaron a la parte suroeste de Puerto Rico y la pandemia de COVID-19″.

Las presentaciones

Los más de 40 ponentes han incluido al representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Enrique Meléndez, al secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y al expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas Eduardo Villanueva.

En su ponencia, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y pasado candidato a gobernador, Juan Dalmau Ramírez, reafirmó el reclamo para que la discusión vuelva a la Asamblea General de la ONU, que en 1953 le quitó a Estados Unidos la obligación de rendir informes sobre la falta de gobierno propio en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Si bien es cierto que nos corresponde a los actores del proceso político puertorriqueño la tarea de forzar al Congreso y al Gobierno de los Estados Unidos a descargar su responsabilidad descolonizadora con relación a la posesión colonial que sigue siendo Puerto Rico, no es menos cierto que la comunidad internacional tiene los instrumentos y la responsabilidad de propiciar condiciones que estimulen a los Estados Unidos al cumplimiento de sus obligaciones conforme a la Resolución 1514 (XV)”, indicó Dalmau Ramírez.

El líder independentista afirmó que si Asamblea General de la ONU reabre el caso colonial de Puerto Rico “sería una poderosa y eficaz presión moral y jurídica sobre los Estados Unidos para que el Congreso y el gobierno de ese país no pudieran continuar utilizando pretextos y excusas para permanecer en flagrante incumplimiento de sus obligaciones descolonizadoras bajo el derecho internacional”.

Meléndez - quien declaró a nombre de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) -, destacó, como había adelantado, el borrador de legislación que se quiere convertir en un proyecto de ley para convocar a un plebiscito federal vinculante para el 5 de noviembre de 2023 y elogió que excluya el status territorial o colonial vigente.

Al mismo tiempo, afirmó que el mero debate en el Congreso para avanzar legislación que excluye el status territorial vigente debe ser suficiente para que las Naciones Unidas reconozcan “el grave error” de haber excluido a Puerto Rico de la lista de colonias y dejar de exigir a Estados Unidos informes sobre la situación en la Isla.

PUBLICIDAD

“Esta importante organización internacional no tiene entre su lista oficial de colonias a Puerto Rico porque en algún momento en los años 50, este cuerpo internacional aceptó como bueno un invento, que evidentemente no es Estado, no es Libre y tampoco es asociado. No reconocer este evento como un error histórico de esta organización, simplemente es tratar de tapar el cielo con la mano... como decimos en la isla”, afirmó Meléndez Ortiz.

La presencia de Rosselló Nevares -quien fue electo en 2021 para cabildear en el Congreso por la estadidad para Puerto Rico-, generó crtícas de sectores independentistas y varios se retiraron de la sala de conferencias cuando testificó.

“El momento de actuar ha llegado”, dijo el exgobernador Rosselló, al exhortar al Comité de Descolonización a hacer validas las resoluciones que aprueba y respaldar los esfuerzos del Congreso para regular un plebiscito federal.

Al testificar la exprimera dama Beatriz Areizaga peticionarios independentistas vuelven a dejar el salón de conferencias. Areizaga rechazó que la estadidad signifique perder la identidad cultural de Puerto Rico. Y exhortó a la ONU “a ayudar a romper con las cadenas de la esclavitud”.

En sus testimonios, Benjamín Ramos de Pro Libertad Freedom Campaign, consideró que tras Rosselló Nevares verse obligado a renunciar en 2019 en medio de multitudinarias protestas, “es un insulto” que pudiera declarar ante el Comité de Descolonización. Esteli Capot, del Instituto Puertorriqueño de Relaciones Internacionales, y Normahiram Pérez, de Llamado a la Acción en Puerto Rico, también incluyeron en sus ponencias denuncias a la participación de Rosselló Nevares.

PUBLICIDAD

Por escrito, Michael González Cruz, a nombre de Boricua Ahora Es, pidió reconocimiento para el borrador de legislación que se discute en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para convocar a un plebiscito federal vinculante entre la estadidad, la independencia y la libre asociación.

González Cruz solicitó además al Comité de Descolonización que lleve a cabo en Puerto Rico su próximo seminario regional por la descolonización en San Juan y asignen observadores si finalmente se lleva a cabo un plebiscito el 5 de noviembre de 2023, como intenta legislar el liderato de la Cámara baja federal.

Por su parte, el colectivo “Llamado a la acción en Puerto Rico”, entre otras cosas, censuró la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de Puerto Rico.

“La Junta de Control Fiscal se ha encargado de despoblar el archipiélago promoviendo el desplazamiento y la sustitución de población al apoyar leyes que promueven el aburguesamiento de la Isla”, indicó Pérez.

Al reclamar que el caso de Puerto Rico vuelva a la Asamblea General de la ONU, Rogelio III Maldonado, de la Jornada se Acabaron las Promesas, cuestionó al Comité de Descolonización “¿qué están esperando que los puertorriqueños vuelvan al Congreso como lo hicieron en 1954?”.

Cristina Mojica, de Boricuas Unidos en la Diáspora, afirmó que el borrador de legislación que se discute en el Congreso para convocar a un plebiscito no cumple con las normas del derecho internacional Y pidió al Comité de Descolonización enviar una misión a Puerto Rico y celebrar allí uno de sus seminarios anuales.

PUBLICIDAD

Un grupo de estadistas que son parte de la “delegación extendida” de funcionarios electos para cabildear por la estadidad declararon también ante el Comité.

Sara Torres, una de esas voces pro estadidad, dijo que el Congreso ha ignorado los plebiscitos criollos ganados por la propuesta de estadidad. Mientras, Eugenio Matías afirmó que el gobierno de Estados Unidos mantiene el status territorial y sin plenos derechos políticos a los residentes de la Isla para beneficiar tributariamente poderosos intereses económicos.

Por petición del representante de Papúa Nueva Guinea, la presidenta del Comité de Descolonización pidió a los peticionarios que se abstuvieran de aplaudir durante la sesión.