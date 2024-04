Guarda silencio el IRS sobre su auditoría a beneficiarios de la ley 22, lo que levanta críticas de Nydia Velázquez y activistas

“La destrucción que la (antigua) ley 22 ha causado a las comunidades puertorriqueñas no tiene precedentes. Puerto Rico no es el mismo hoy que hace sólo unos años. Estamos viendo desplazamientos, desarrollo imprudente y abandono de propiedades, incluso en zonas remotas de la isla. Más allá de los impactos locales de la ley, el gobierno federal también está perdiendo ingresos críticos. Me alentó ver que el IRS se ocupaba por este tema, pero las acciones recientes de la agencia son un enorme revés. Se ha aplicado una capa adicional de secreto a una ley que claramente no está funcionando como se esperaba”, dijo Velázquez, al subrayar que el estatuto “está perjudicando nuestra economía y el público debería saber qué está haciendo el gobierno federal para detenerla”.