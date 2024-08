Inminente el anuncio de Kamala Harris sobre quién será su candidato a vicepresidente

“Barack Obama fue probablemente el orador más talentoso de mi época, así que es un insulto un tanto extraño. Diré esto sobre JD Vance: es realmente difícil ser honesto con el pueblo estadounidense cuando no eres honesto contigo mismo. Creo que es el candidato más inorgánico que he visto nunca. No sabe lo que cree, y por eso le resulta imposible articular un mensaje coherente al pueblo estadounidense, porque no lo cree. Este tipo no ha tenido precisamente un buen comienzo. Está claro que Trump realmente se arrepiente de haber comprado su elección”, dijo Shapiro la semana pasada.