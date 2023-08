Washington D.C. – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, decidió no viajar a Guam para la audiencia de mañana, miércoles, del Comité de Recursos Naturales sobre “la amenaza de China”, lo que le abre espacio para participar, si así lo decidiera, en la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP) de este fin de semana, que se realizará en un hotel de Río Grande.

Originalmente, González puso en duda su asistencia a la convención del PNP debido a un viaje oficial del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Guam, uno de los territorios estadounidenses en el Pacífico.

Pero, la portavoz de González, Marieli Padró, confirmó hoy, martes, que la comisionada no asistirá a la sesión del Comité de Recursos Naturales, que creó un grupo de trabajo Indo Pacífico para examinar la importancia de los territorios estadounidenses en la región y los acuerdos de libre asociación con las islas de Micronesia, Palau y Marshall, frente a lo que describen como la “amenaza” de China.

En junio, ese grupo de trabajo tuvo su primera vista pública en Washington D.C.

“Ese (viaje del Comité de Recursos) sería un asunto importante para mí, por los temas que tengo en el comité. Todavía eso no está confirmado. No puedo comprometerme a una cosa si tengo una función legislativa pendiente”, dijo la comisionada González en julio, cuando dio a conocer que, en ese momento, no tenía en agenda asistir a la convención del PNP.

Hasta el martes, no había confirmado su asistencia a la actividad, que pudiera ser un escenario para medir fuerzas frente al gobernador Pedro Pierluisi, a quien puede retar en primarias por la candidatura del PNP a La Fortaleza para las elecciones de 2024.

La sesión de Guam del Comité de Recursos Naturales estará encabezada por su presidente, el republicano Bruce Westerman (Arkansas), e incluirá a sus colegas republicanos Doug Lamborn (Colorado), Tom Tiffany (Wisconsin), Harriet Hageman (Wyoming), Amata Radewagen (delegada de Samoa americana) y Jim Moylan (delegado de Guam).

También, tienen previsto participar los demócratas Teresa Leger Fernández (Nuevo México), Melanie Stansbury (Nuevo México) y Gregorio Kilili Sablan (delegado de las Islas Marianas del Norte).

La vista pública tendrá lugar a partir de las 8:00 p.m. hora de Puerto Rico, pero entonces serán las 10:00 a.m. del jueves en Guam.

El Comité de Recursos Naturales atiende bajo su jurisdicción los temas de los territorios de Estados Unidos, como Puerto Rico, por lo que tiene pendiente el proyecto 2757 del demócrata Raúl Grijalva -líder de la minoría en esa comisión-, en favor de un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la libre asociación y la independencia.

El republicano Westerman se ha opuesto a ese tipo de legislación, que se da por sentado no avanzará en esta sesión del Congreso.

De todos modos, los defensores de la legislación, incluidos Pierluisi y González, han pedido a Westerman que, al menos, celebre una audiencia pública para pasar revista al debate sobre las relaciones políticas y jurídicas entre Estados Unidos y Puerto Rico.