Washington D.C. – Tras fracasar en su intento del martes, el republicano Jim Jordan (Ohio) tiene hoy una segunda oportunidad para ser electo como presidente de la Cámara de Representantes, en momentos en que cobra forma la propuesta para permitir que el speaker pro tempore, Patrick McHenry, pueda dirigir los trabajos legislativos por un corto período de tiempo.

Jordan, que no puede perder más de cuatro votos de su delegación de 221 congresistas republicanos, se enfrentó el martes a la oposición de 20 de sus colegas, que, junto a los 212 demócratas, derrotaron su candidatura.

Sin embargo, no se prevé que Jordan pueda lograr los votos en esta segunda votación, que debe tener lugar a partir de las 11:00 a.m. No se tiene claro qué haría Jordan si vuelve a ser derrotado.

“Jordan probablemente tendrá menos votos hoy que ayer”, dijo el miércoles, en la red social X, el congresista republicano Scott Perry (Pensilvania), un aliado de Jordan, quien fue el fundador del grupo más conservador de su partido en la Cámara baja, el Freedom Caucus, y es un favorito del expresidente Donald Trump.

No obstante, Perry y su colega, Chip Roy (Texas), indicaron que seguirán respaldando a Jordan. “Voy a seguir con Jim Jordan el tiempo que sea necesario”, señaló Roy.

Por su parte, el cubanoamericano Marío Díaz Balart (Florida), uno de los principales opositores de Jordan, también pronosticó que hoy debe haber más votos contra el candidato oficial republicano al puesto de speaker, que quedó vacante desde la destitución de Kevin McCarthy (California), el pasado 3 de octubre.

Díaz Balart apoya al líder de la mayoría republicana, Steve Scalise (Luisiana), quien venció a Jordan la semana pasada, pero luego se retiró de la contienda al ver claro que no conseguiría 217 votos de su delegación.

Después de dos semanas de absoluta parálisis, el republicano David Joyce (Ohio) ha dicho que puede presentar una moción para darle poderes al speaker pro tempore, McHenry, y que este pueda ejercer las funciones en propiedad del presidente de la Cámara de Representantes.

Por ahora, McHenry, nombrado el pasado 3 de octubre, solo tiene el poder de controlar el debate para elegir un nuevo presidente cameral. La iniciativa es rechazada por muchos dentro de la mayoría republicana y no solo por los más conservadores que apoyan a Jordan, sostuvo el republicano Matt Rosendale (Montana).

El martes, los expresidentes de la Cámara baja, Newt Gingrich y John Boehner, ambos republicanos que dejaron sus puestos en medio de crisis internas, elogiaron la idea de que se permita a McHenry tener los poderes del speaker, sobre todo cuando se requiere avanzar en el debate presupuestario y se quieren asignar fondos para Israel, tras el conflicto militar con el grupo islámico Hamás.

Asimismo, congresistas demócratas también podrían estar abiertos a la idea de dar poderes especiales a McHenry para reanudar los trabajos de la Cámara baja. Al oponerse, el martes, a la candidatura de Jordan, el liderato demócrata destacó que este promovió anular el resultado de la pasada elección presidencial en un mensaje al entonces jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, quien fue su antiguo colega en el Freedom Caucus.