Washington D. C. – El presidente Joe Biden otorgará mañana, martes, la Medalla Nacional de las Artes a los puertorriqueños José Feliciano y Antonio Martorell.

Según un funcionario de la administración Biden, el cantante y músico Feliciano y el grabador Martorell serán 12 de las personas e instituciones que recibirán el reconocimiento de manos del presidente Biden, en un evento previsto para el salón este de la Casa Blanca.

Junto a Feliciano y Martorell, el presidente Biden también entregará la Medalla Nacional de las Artes a los cantantes Bruce Springsteen y Gladys Knight, las actrices Julia Louis-Dreyfus y Mindy Kailing, los artistas Judith Francisca Baca, Vera Wang y Fred Eychaner, la productora de cine y televisión Joan Shigekawa, la compañía de teatro Billy Holiday y The International Association of Blacks in Dance.

En compañía de la primera dama, Jill Biden, el presidente otorgará, a su vez, la Medalla Nacional de las Humanidades al poeta cubanoamericano Richard Blanco, a la antropóloga y educadora Johnnetta Betsch Cole, al autor y periodista Walter Isaacson, historiador Earl Lewis, la académica y activista Henrietta Mann, novelista Ann Patchett, el activista Bryan Stevenson, la escritora Amy Tan, autora Tara Westover, el novelista Colson Whitehead, y el programa Native America Calling,

Feliciano -de 77 años-, ha grabado 60 álbumes y unas 600 canciones durante cerca de seis décadas.

Según la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Feliciano -que siempre ha acentuado su puertorriqueñidad-, ha recibido más de 40 discos de oro y de platino, ganado seis Grammy y 11 nominaciones.

“La revista Guitar Player lo premió como el Mejor Guitarrista Pop por cinco años consecutivos (1978-1982) y lo colocó en su Galería de los Grandes”, indicó.

Aunque nació en Lares, cuando tenía cinco años, en 1950, su familia emigró a la ciudad de Nueva York, donde, pese a ser ciego de nacimiento, aprendió a tocar el acordeón. Luego, aprendió por sí mismo a tocar guitarra.

Contratado por la multinacional RCA Victor, Feliciano se dio a conocer con fuerza con la nueva versión del tema “Light My Fire”, con la cual “irrumpió en las listas de éxitos de Billboard y en 1969 ganó dos Grammy como artista revelación y canción del año”, según la Fundación.

Su arreglo del himno de Estados Unidos, el cual interpretó en la Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos, generó controversias y provocó boicots, que superó con su creatividad. La Fundación destacó el lanzamiento, en español, del álbum “Escenas de amor” en 1982, le convirtió en una fuerza en el mercado latino.

Martorell, nacido en San Juan en 1939, es grabador, pintor, escultor y escritor.

Tras graduarse de diplomacia en la Universidad de Georgetown, Martorell estudio pintura y dibujo con Julo Martín Caro en Madrid, España. Luego fue estudiante del también maestro Lorendo Homar, en el Taller de Gráfica del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

Ha enseñado gráfica en Puerto Rico, Argentina, Colombia y México. Desde 2004 es académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.

Sus obras están en los museos Whitney de Nueva York, Arte Moderno de Nueva York, Arte Moderno de México, la Institución Smithsonian de Washington D.C., Casa de las Américas de La Habana y la Universidad de Princeton, entre otros.

Entre sus libros están “La piel de la memoria”, “El libro dibujado/el dibujo librado”, “El velorio (no-vela)”, y“Pierdencuentra y Los colores de Tó”.