Washington D.C. – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el martes, en una conversación con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, que “si estuviera en Puerto Rico votaría por la estadidad”.

La expresión de Biden fue confirmada por la comisionada González y se escucha con bastante claridad en una grabación de la transmisión de la cadena C-SPAN.

La comisionada González conversó con el presidente Biden cuando salía del hemiciclo de la Cámara de Representantes después ofrecer el martes en la noche su mensaje sobre la situación de Estados Unidos.

“Me reconoció. Obviamente le hablé de la estadidad, del proyecto (1522 de la Cámara baja), de lo importante que es honrar el voto del pueblo de Puerto Rico y que celebrabamamos hoy el 105 aniversario de la ciudadanía americana. Me contestó que respalda la estadidad para Puerto Rico”, indicó González, tras una conferencia de prensa junto al gobernador Pedro Pierluisi, una decena de congresistas, legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y delegados electos para cabildear por la estadidad en la que se hizo un reclamo a favor de la legislación pro estadidad pendiente en el Congreso.

Al ser preguntada si le reclamó que se había desentendido del tema del status, González sostuvo que le indicó que este “es el momento de convertir en acción” sus expresiones sobre la estadidad para Puerto Rico.

En un evento de campaña en Kissimmee (Florida), en septiembre de 2020, el entonces candidato presidencial Biden afirmó que se proponía trabajar “con representantes que apoyen cada una de las opciones de status en Puerto Rico en un proceso justo y vinculante para que ellos puedan determinar su propio status”.

Pero, además, dijo que “la estadidad sería el medio más eficaz de asegurar que los residentes de Puerto Rico sean tratados por igual, con la misma representación a nivel federal”, reconociendo que “el pueblo de Puerto Rico debe decidir, y el gobierno federal debe respetar su decisión y actuar en función de la misma”.

“Avanzar hacia un futuro de renovación y respeto no es plenamente posible sin abordar el tema del estatus político de Puerto Rico, que se ha debatido durante décadas. Como presidente, Biden trabajará con los representantes que apoyan cada una de las opciones de status en Puerto Rico para iniciar un proceso justo y vinculante para que determinen su propio status”, indica el lenguaje incluido en el plan de campaña del ahora presidente de Estados Unidos.

No obstante, cuando se reactivó el verano pasado el grupo interagencial de trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico, la oficina del presidente Biden sostuvo que las gestiones de la administración se centrarían en la recuperación de la Isla y que no tratarían el tema del status, el cual consideran le corresponde al Congreso.

“(El tema del status) no es donde estamos poniendo nuestra energía. Tenemos una isla en crisis. Pensamos que lo más correcto en este momento, como Rama Ejecutiva, no nos corresponde el status per se. Eso le corresponde al Congreso. Nos parece que lo más pertinente es bregar con la reestructuración de Puerto Rico, pero más que la reconstrucción…proveer las herramientas”, dijo entonces la puertorriqueña Gretchen Sierra Zorita, directora adjunta para Puerto Rico y los territorios de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca.

El martes, la coalición Power4PuertoRico criticó que el presidente Biden prometiera impulsar “un proceso de autodeterminación justo e inclusivo, pero su Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico esté excluyendo esto de su alcance de trabajo”.