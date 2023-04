De cara a las conversaciones que tienen en marcha, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) está más dirigido a explorar un acuerdo con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) que permita, en términos generales, presentar candidatos de forma conjunta para la gobernación, la alcaldía de San Juan y legisladores por distrito.

Pero, el secretario general del PIP y potencial candidato a la gobernación, Juan Dalmau, descartó que pueda hacer tándem con una persona aspirante a la comisaría residente en Washington que no esté alineada con su formación política.

El exsenador Dalmau, quien en 2020 obtuvo 13.56% de los votos como candidato a gobernador, hizo las expresiones al ser preguntado si pudiera el PIP respaldar a un aspirante a comisionado residente en Washington del MVC creyente en la estadidad. Se le mencionó, como ejemplo, al representante José Bernardo Márquez.

“Si yo soy el candidato a la gobernación (del PIP), debo tener un compañero o compañera de papeleta que responda al proyecto político que yo represento, porque es la manera de tener una dualidad de lo que puede ser un proyecto común en lo que se haga desde Puerto Rico y lo que se haga desde Washington”, indicó Dalmau, en una entrevista en el pódcast “Desde Washington”, de El Nuevo Día, en la que habló sobre las posibilidades, por la vía judicial o política, de lograr presentar algún tipo de alianza electoral con el MVC.

Aunque pueda haber excepciones- un caso evidente es San Juan y el dirigente independiente no excluye ninguna posibilidad-, Dalmau hizo claro además que como regla general el PIP buscará tener sus propios candidatos a las alcaldías.

“En el caso de San Juan, sí podría haberlo y es algo que se ha discutido. Manuel Natal no ha anunciado ninguna determinación, pero yo pienso que Manuel Natal logró algo extraordinario en la pasada elección. Gana la elección el día del evento electoral, luego con los votos adelantados y el voto encamado, pues hay un cambio…Creo que él está en una gran posición de poder tener la oportunidad de ser alcalde en la ciudad capital, con las responsabilidades que eso conlleva”, indicó.

Dalmau afirmó que el PIP considera que su candidato a gobernador depende “enormemente del apoyo de nuestra estructura electoral a nivel local y eso lo encabezan candidatos a alcaldes y alcaldesas…Esa es una consideración distinta a, por ejemplo, representantes o senadores de distrito, donde ya al ser más regionalizado pues no depende de lo que se llamaba en Estados Unidos ‘toda la política es local’”

“Vamos a apoyar candidatos del MVC donde se pueda cumplir con unos criterios que no violenten los elementos reglamentarios y de principios del Partido Independentista. Y ellos harán lo propio también”, indicó.

Antes de que finalice este mes, el PIP y el MVC deben presentar en los tribunales la demanda que busca impugnar la ley electoral de Puerto Rico, que desde 2011 – cuando Luis Fortuño era gobernador y el Partido Nuevo Progresista (PNP) controlaba la Legislatura-, prohíbe las candidaturas coaligadas, es decir que diferentes partidos puedan apoyar un mismo candidato.

‘’Entendemos que es inconstitucional, que atenta contra la libertad de asociación, la libertad de expresión y es contraria a la tradición que había existido en Puerto Rico”, sostuvo Dalmau.

El líder independentista afirmó que las elecciones de 2020 reflejaron que un candidato de consenso del PIP y el MVC tiene oportunidades de ganar y ser el gobernador a partir de enero de 2025.

“Alexandra Lúgaro logró un apoyo electoral importante de 14% (en 2020). Yo logré, redondeando, un apoyo electoral de 14%. Eso suma 28%. No soy ingenuo, sé que los votos no se transmiten como si fuera una ATH móvil, pero ciertamente es una plataforma de trabajo que permite tener una base sólida. El gobernador fue certificado con 33% de los votos, solo 5% más de lo que obtuvimos entre Victoria Ciudadana y el PIP para la gobernación”, agregó.

A Dalmau no le sorprendería que los tribunales puedan frenar temporalmente la demanda que presentarán este mes, en espera de ver qué sucede durante el período de presentación de candidaturas, que tendrá lugar en diciembre. Tampoco descarta que el PNP y el Partido Popular Democrático (PPD) puedan tratar de obstaculizar más, por la vía legislativa, la posibilidad de una alianza electoral.

“Vamos a tener que tomar decisiones pronto y no tiene que ser a todas las candidaturas, no tiene que ser en todos los puestos electivos, pueden ser en algunos. Puede haber unos procesos en donde en algunos precintos particulares, de acuerdo a los resultados, podamos tener unos acuerdos comunes. No se puede ver como que es todo o nada, porque los procesos no son asi”, sostuvo.

Pero, piensa que todo este debate “va a generar una dinámica en el país que va a captar la imaginación del pueblo de Puerto Rico en su ánimo de cambio”.