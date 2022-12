Washington D.C. - La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy (233-191) el proyecto de ley 8393, que propone un plebiscito federal en Puerto Rico entre la estadidad, la libre asociación y la independencia, poco después de que el presidente Joe Biden recomendará una legislación que excluye el status territorial como alternativa.

Un total de 215 demócratas y 16 republicanos votaron a favor. Los 191 votos en contra fueron republicanos.

Justo cuando iniciaba el debate sobre la medida en el hemiciclo de la Cámara baja, la Casa Blanca emitió una declaración de política pública en apoyo a que avance la legislación, al indicar que “por demasiado tiempo los residentes de Puerto Rico, más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses, se han visto privados de la oportunidad de determinar su propio futuro político y no han recibido todos los derechos y beneficios de su ciudadanía porque residen en un territorio estadounidense”.

“El proyecto de la Cámara de Representantes 8393 tomaría un paso histórico hacia la corrección de este error mediante el establecimiento de un proceso para determinar la voluntad de los votantes de Puerto Rico con respecto a tres opciones constitucionales de status no territoriales: estadidad, independencia y soberanía en libre asociación con los Estados Unidos”, indicó la Casa Blanca.

Pero, al mismo tiempo llamó la atención a que la administración Biden “espera trabajar con el Congreso durante todo el proceso legislativo. para asegurar que este proyecto de ley concuerde con los principios democráticos de nuestra Nación. El presidente hace un llamado Congreso actuará con rapidez para poner el futuro del status político de Puerto Rico en manos de los puertorriqueños, donde pertenece”.

Aunque la medida logró el visto bueno del pleno de la Cámara baja, el debate de status nunca ha estado en la agenda del Senado, por lo que el proceso deberá volver a comenzar en la sesión 118 del Congreso que inicia en enero.

En enero, la Cámara baja estará dominada por los republicanos (222-213).

Sigue el live blog de nuestro corresponsal José A. Delgado:

En el pleno cameral, la discusión -presidida por la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York)-, se dio bajo una regla de debate cerrado, por lo que no se permitieron enmiendas.

Inicialmente, las reglas fueron aprobadas en votacion partidista 217-201. La speaker Nancy Pelosi no votó por las reglas. Usualmente no lo hace.

“El colonialismo ha hecho que el pueblo de Puerto Rico dependa tanto psicológica como económicamente de los Estados Unidos. El colonialismo no solo es humillante para Puerto Rico, sino que es una vergüenza para los Estados Unidos. La crisis colonial de Puerto Rico no es un simple asunto interno, como erróneamente creen algunos. No se equivoquen: este es un problema internacional que afecta directamente la posición y la imagen de Estados Unidos en todo el mundo, por lo que este doble discurso debe terminar”, dijo la congresista Velázquez en su mensaje en el hemiciclo.

Velázquez afirmó que es la primera vez que la Cámara baja federal reconoce la doble ciudadanía bajo un potencial status de libre asociación de Puerto Rico con Estados Unidos.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien hace caucus con los republicanos, afirmó que la votación representa “un verdadero día histórico”. Pero, afirmó que no había mejor reflejo de la situación colonial de Puerto Rico que no haber podido votar por un proyecto de ley que ayudó a redactar.

Velázquez y González fueron las principales negociadoras del 8393 en un proceso que duró 13 meses y tuvo como principal intermediario al líder de la mayoría demócrata de la Cámara baja, Steny Hoyer (Maryland). El presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), fue el autor principal de la medida, en la que también trabajó el demócrata boricua Darren Soto (Florida).

Después de fortalecer el acceso a la ciudadanía estadounidense bajo un primer pacto de libre asociación e incluir observadores internacionales en el propuesto plebiscito, el proyecto de ley, que estaba pendiente de ir al pleno cameral desde hace cinco meses, obtuvo el miércoles en la noche el apoyo de la congresista demócrata puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), quien no lo coauspició en julio pasado.

“Hoy por vez primera Estados Unidos reconocerá su rol como fuerza colonial. Establece un proceso para que los boricuas decidan su propio futuro. No favorece la estadidad, la independencia o la libre asociación”, dijo en el hemiciclo Ocasio Cortez, quien reconoció las críticas a la medida por no incluir reparaciones para Puerto Rico ni atender el poder de la ley Promesa, entre otras cosas.

“Es tiempo de liberar a nuestra gente…es tiempo de que nuestra gente en Puerto Rico pueda decidir su destino…que puedan seleccionar por sí mismos, estadidad, independencia o soberanía en libre asociación”, dijo el demócrata boricua Darren Soto, al defender el 8393.

Como el próximo presidente del Comité de Recursos Naturales, Bruce Westerman (Arkansas), su colega republicano Guy Reschenthaler (Pensilvania) denunció que la medida sea promovida como un ejercicio de libre determinación, pero al mismo tiempo excluya como alternativa el status territorial.

Reschenthaler insistió en que no hubo una audiencia pública sobre el 8393 y fue debatida el miércoles en el Comité de Reglas con solo tres horas de notificación, como si fuera “una emergencia”. En torno a la estadidad, dijo que debe ser examinada “con cuidado”. También criticó que la legislación incluya mandatos, como los referentes a una Convención de Status.

Reschenthaler afirmó que con la medida los demócratas solo buscan “apuntarse puntos políticos baratos” con una medida que no va a ser considerada en el Senado. “Es una broma que se esté considerando (prácticamente) en el último día de sesión”, agregó.

Uno de los 14 republicanos que votó a favor fue Lloyd Smucker (Pensivania), quien dijo que puede entender las frustraciones de sus colegas con el proceso, pero que se debe respaldar que Puerto Rico “tome su decisión sobre su futuro”.

Por su parte, la coalición de la diáspora Power4PuertoRico exhortó a votar en contra del 8393 por no precisar nada sobre el dioma de las escuelas, tribunales y gobierno bajo la estadidad, no tratar temas tributarios bajo ninguna de las opciones de status ni hablar de representación deportiva internacional.

También criticó que el proyecto de ley guarde silencio sobre las normas de cabotaje, la deuda, potenciales reparaciones por 124 años de colonialismo y quiera definir una Constitución de un Puerto Rico independiente. En su declaración, Power4PuertoRico afirmó que esta medida, como la ley Promesa, es un caballo de troya que solo apoya el Partido Nuevo Progresista (PNP).

De aprobarse la medida, sería la cuarta ocasión en la historia que la Cámara de Representantes de Estados Unidos propone regular un plebiscito federal con alternativas de status para Puerto Rico. Como volverá a ocurrir ahora, en esas otras tres ocasiones – 1990, 1998 y 2010-, esas medidas no avanzaron en el Senado.

Esta vez, sin embargo, sería la primera en que la Cámara de Representantes aprueba una medida que descarta el status territorial o colonial como alternativa y se compromete plenamente a implantar sus resultados.

La votación tiene lugar a una semana de cerrar los trabajos del Congreso. A partir del 3 de enero, la mayoría estará en manos republicanas. Y el próximo presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Bruce Westerman – quien controlará este debate-, ha rechazado con fuerza esta medida y descartado que sea un modelo para 2023.

Además, como sucedió en 1990, 1998 y 2010, el Senado no actuará sobre este asunto.

Ciertamente el Congreso está a punto de cerrar los trabajos de la sesión 117 – esperando principalmente resolver las controversias sobre el presupuesto-, pero en el Senado, desde el inicio de la sesión, quedó descartado un proyecto pro estadidad, una de las alternativas del 8393.

Y tras el referéndum de 2020, en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos, demócratas y republicanos del Senado han coincidido en que no hay apoyo en esa cámara para ofrecer ahora la estadidad a la Isla.

El presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, el demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental) - con jurisdicción en el asunto-, nunca tuvo el debate de status en su agenda. Más aún ha indicado que considerar agregar un nuevo estado a la Unión debería ir a un referéndum en Estados Unidos o requerir una enmienda a la Constitución estadounidense.

En diciembre de 2020, poco antes de comenzar esta sesión, el ahora líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer, advirtió que el referéndum de ese año no reflejó el consenso requerido para avanzar una propuesta de estadidad. Y dijo que si le traían un proceso de consenso lo consideraría.

En un Senado dividido 50 a 50 - en el que se necesitarían 60 votos para avanzar esta legislación-,el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), está en récord advirtiendo que jamás dará paso a una propuesta de estadidad para Puerto Rico o Washington D.C., pues considera que eso es parte de la “agenda socialista” de los demócratas.

La legislación propone un plebiscito entre estadidad, libre asociación e independencia para el 5 de noviembre de 2023. Si ninguna fórmula obtiene el 50% más uno de los votos, habría una segunda vuelta el 3 de marzo de 2024.

De acuerdo a la legislación, de ganar la estadidad, sería proclamada a más tardar en un año, aunque tanto el Comité de Recursos Naturales como el gobernador Pedro Pierluisi – quien está en Washington para presenciar la votación-, reconocen que se necesitarán leyes adicionales para ordenar la transición. Un ejemplo es el pleno acceso a Medicaid,

En el caso de la libre asociación se define como una alternativa de soberanía independiente a la plena independencia, en la que los hijos de al menos un padre ciudadano estadounidense tendrán derecho por nacimiento a la ciudadanía estadounidense durante la vigencia del primer pacto.

Durante el primer pacto de libre asociación habría libre tránsito entre Puerto Rico y Estados Unidos, y las subvenciones federales seguirían igual por toda una década, aunque se reducirían en un 10% anualmente entre el año 11 y el 20. Se espera que el proceso de transición hacia la libre asociación tome cerca de dos años.

Para la independencia, se propone libre tránsito entre los dos países durante 25 años, y el mismo proceso de transición con respecto a las subvenciones federales que se ofrece en un primer pacto de libre asociación.

Aunque todo ciudadano estadounidense que vive en la Isla mantendría esa ciudadanía, el derecho por nacimiento a ese pasaporte cesaría en un status de independencia.

“El Comité observa que, en general, la ley actual prevé varios escenarios para que las personas sean estadounidenses. ciudadanos cuando nacen fuera de los Estados Unidos de padres que son ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, la nueva nación de Puerto Rico sería único entre las naciones extranjeras en que ya estaría poblado abrumadoramente por ciudadanos estadounidenses. Mantener estas reglas predeterminadas evitaría que Puerto Rico se convierta en una nación que este poblada por una mayoría de sus propios ciudadanos”, indicó el Comité de Recursos Naturales en el informe de la legislación.