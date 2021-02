WASHINGTON D.C.– La coalición Power4PuertoRico ha pedido al presidente Joe Biden crear un grupo de trabajo bilateral entre Estados Unidos y la isla que identifique medidas para el crecimiento económico de Puerto Rico y presente recomendaciones legislativas en esa dirección.

La organización consideró que ese nuevo ente debe ir de la mano con la promesa de Biden de reactivar, independientemente, el grupo interagencial de trabajo de la Casa Blanca que el expresidente Donald Trump nunca puso en marcha.

En un memorando enviado al equipo de Biden justo cuando tomaba posesión de la Casa Blanca, el grupo también exhortó al presidente estadounidense a cumplir con sus compromisos de campaña de ordenar una auditoría de la deuda y un proceso de libre determinación vinculante para el Congreso en el que participen representantes de todas las opciones de status.

Con respecto a la ley Promesa, el grupo dijo que debe crearse una comisión de expertos para que lleve a cabo la auditoría de la deuda y recomiende la cancelación de deuda ilegítima.

PUBLICIDAD

Biden, indicó la coalición, puede además respaldar las medidas que antes han promovido la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts) y la congresista Nydia Velázquez (Nueva York) para cancelar deuda no asegurada.

En torno a Promesa, el grupo propuso a Biden utilizar su poder para destituir a Justin Peterson, nombrado por el expresidente Donald Trump a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de la isla. Para la coalición, el hecho de que Peterson representó hasta el verano de 2018 a acreedores del gobierno le da a Biden justa causa para cesarle y nombrar otro candidato.

Peterson ha rechazado que sea un conflicto de intereses estar en la JSF luego de haber trabajado, desde su firma DCI Group, para acreedores que mantuvieron una férrea lucha contra el gobierno de Puerto Rico.

“No me importa lo que la gente pueda pensar. Lo que importa es lo que haga y no estoy aquí para adelantar los intereses de nadie excepto los intereses de Puerto Rico y del presidente Trump que me nombró”, dijo Peterson en noviembre a El Nuevo Día.

El memorando de Power4PuertoRico incluye también que el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) mantenga el crédito del arbitrio que impuso la ley puertorriqueña 154 de 2010 a las empresas foráneas en la isla, que garantiza cerca de $1,900 millones anuales al erario de Puerto Rico.

Han pedido, a su vez, un pleno compromiso con la salud y la descontaminación de los antiguos terrenos militares en las islas municipios de Vieques y Culebra, la construcción del hospital en la Isla Nena y un coordinador interagencial dedicado a velar por esas comunidades.

PUBLICIDAD

Federico de Jesús Febles, asesor senior de Power4PuertoRico, indicó que el memorando incluye las medidas más urgentes de una serie de propuestas que presentaron a los aspirantes a la Casa Blanca durante la campaña presidencial.

“Como parte de este esfuerzo, Power4PuertoRico sostuvo varias reuniones virtuales y llamadas con el equipo de Joe Biden. Como candidato, presidente electo y ahora presidente en propiedad, hemos mantenido comunicación continua con el equipo del presidente”, indicó De Jesús Febles.

“Esperamos poder trabajar con la Casa Blanca en otros asuntos de envergadura. Sin embargo, los temas que resaltamos en este memo, como restablecer y fortalecer el grupo de trabajo interagencial, despedir a Justin Peterson, asegurar que no haya un desfase del fisco por reglamentos del IRS, cumplir su promesa de comenzar un proceso inclusivo de autodeterminación y reunir representantes de todas las ideologías para encaminar un proceso vinculante a nivel federal, entre otros retos, no se pueden seguir postergando”, agregó.