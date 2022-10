Orlando, Florida.– La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm –responsable del equipo que tiene a su cargo acelerar la modernización de la red eléctrica de la isla-, regresará mañana, martes, a Puerto Rico, donde ofrecerá un mensaje y visitará una estación de bomberos que funciona con energía solar.

El Departamento de Energía anunció que Granholm irá el martes a media tarde a una estación de bomberos que funciona con energía solar.

El miércoles, como se había adelantado, tiene previsto ofrecer un mensaje en la cumbre de la Asociación de Energía Solar (SESA) que tendrá lugar en San Juan del 1 al 3 de noviembre.

Antes de su mensaje, Granholm ofrecerá una conferencia de prensa junto al gobernador Pedro Pierluisi.

Esta será el segundo viaje de la funcionaria a la Isla después de que el presidente Joe Biden le encomendó encargarse del equipo federal que impulsar la reconstrucción del sistema energético de Puerto Rico, que camina con lentitud pese a tener asignados cerca de $11,400 millones.

El sábado, en entrevista con El Nuevo Día, Pierluisi descartó que el esfuerzo de la administración Biden por acelerar la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico implique nuevos controles sobre el proceso en la Isla. “(Granholm dijo) que esa no es la intención”, indicó Pierluisi, después de un evento político de los demócratas en Kissimmee.

Para Pierluisi, el plan de la secretaria Granholm, con respecto a la tarea que le ha encomendado el presidente Biden, es “expandir el equipo que está a cargo de la iniciativa PuertoRico100″, que persigue crear un sistema energético plenamente basado en fuentes renovables.

“La secretaria lo que quiere es acelerar y asegurarse que aprovechamos todo peso del fondo federal que tenemos disponible. Y en eso le doy la bienvenida”.

Para el gobernador no están sobre la mesa iniciativas dirigidas para ejercer más control del proceso, incluso sobre oficinas del gobierno de Puerto Rico como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Sé que no es el caso. No queremos otro nivel de aprobación burocrática para nada de lo que estamos haciendo (sobre) la reconstrucción. Esa no es la intención… añadir burocracia no es positivo. Ya tenemos que cumplir con tantos requisitos que lo importante más bien es que haya una visión holística de parte del gobierno federal en cuanto a todos estos programas que tenemos disponibles, pero que no cambien los requisitos de cumplimiento que ya están en aplicación”, indicó Pierluisi, quien dijo tendrá una reunión con la secretaria Granholm.

Antes llegar a Puerto Rico el pasado 20 de octubre, para reuniones sobre el plan PR100 y la nueva encomienda que le dio el presidente Biden, la secretaria Granholm sostuvo que cinco años después del huracán María y pese a la asignación de miles de millones de dólares para la reconstrucción, “todavía hay fallas fundamentales y críticas en el sistema energético de la isla que amenazan su confiabilidad”.

Granholm agregó entonces que “la renovación de la red debe acelerarse para hacer lo correcto para el pueblo puertorriqueño”

Según Granholm, el equipo federal para acelerar la reconstrucción de la red eléctrica estará encabezado por su departamento, FEMA, HUD y el Departamento de Comercio, con el propósito de coordinar la asistencia técnica y acceder a fondos federales de manera expedita. FEMA y HUD ya formaban parte del plan PR-100, que incluye un memorando de entendimiento entre oficinas federales y el gobernador Pierluisi.

La secretaria de Energía se reunió en la isla el pasado día 20 con el grupo asesor de la Isla de ese plan, que incluye 56 organizaciones no gubernamentales.reconstrucción.