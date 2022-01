Washington D.C. – El presidente Joe Biden y el liderato legislativo demócrata conmemoran el jueves el primer aniversario del ataque al Congreso, un acto histórico de violencia liderado por turbas de seguidores del entonces presidente Donald Trump que interrumpió por unas horas el proceso constitucional de certificar la elección de 2020 y provocó al menos cinco muertes.

Las raíces de ese acto de insurrección – ocurrido en medio del proceso de transición-, siguen presentes, por medio de las falsas alegaciones de Trump de que le robaron las elecciones presidenciales de hace 15 meses, advirtieron líderes demócratas.

“Seamos muy claros: el 6 de enero no fue simplemente un acto sin sentido de violencia colectiva que surgió espontáneamente. Fue un intento de revertir, por medios violentos, el resultado de unas elecciones libres y justas”, indicó hoy en el Senado el líder de la mayoría demócrata, Charles Schumer (Nueva York).

Schumer sostuvo que “la mayor amenaza para nuestro Capitolio, nuestra Policía del Capitolio y nuestra democracia hoy son los motivos insidiosos que surgen de la ‘gran mentira’, propagada por el ex presidente y sus aliados republicanos en todo el país”.

En un artículo de opinión en The Washington Post, los generales jubilados del Ejército Paul Eaton, Antonio Taguba y Steven Anderson advirtieron el pasado 17 de diciembre que la gran preocupación debe ser que un golpe de estado tenga éxito la próxima vez.

Mientras, una encuesta del periódico y la Universidad de Maryland, reveló que el 34% de los estadounidenses puede justificar actos de violencia contra el gobierno.

Un 80% de los estadounidenses piensa que el futuro de la democracia estadounidense está en peligro, agregó otra encuesta, de USA Today y la Universidad de Suffolk. Pero, el 58% de los republicanos aún considera que el presidente Biden no fue electo de forma legítima.

En entrevista con El Nuevo Día, el congresista demócrata boricua Ritchie Torres (Nueva York) hizo hoy un llamamiento a no olvidar lo ocurrido justo hace un año y confió en que el comité especial de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Congreso, pueda señalar a los responsables.

“La lección más importante del 6 de enero es que no podemos dar por sentado la supervivencia y el éxito de la democracia en Estados Unidos. Cualquier cosa puede suceder. La emoción dominante que sentí el seis de enero no fue el miedo, fue la conmoción. Estaba en estado de ‘shock’. No podía creer lo que estaba pasando. El seis de enero era impensable para mí, al igual que el 911 había sido impensable para mí como neoyorquino”, indicó Torres.

Aunque el Senado de Estados Unidos – con los votos republicanos-, absolvió a Trump del cargo de incitación a la insurrección que presentó la Cámara de Representantes, el congresista boricua sostuvo que nadie debe estar por encima de la ley, al momento de examinar potenciales cargos criminales.

“Nos debemos a nosotros mismos, no olvidar nunca el 6 de enero, y nos debemos a nosotros mismos responsabilizar a cualquiera que sea responsable. Si la investigación encuentra que Donald Trump o un miembro del Congreso cometieron un delito. Entonces debería haber responsabilidad. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el expresidente de Estados Unidos”, agregó Torres.

Para el legislador boricua, quien representa un distrito del sur del Bronx, los republicanos del Congreso que aún “rechazan la verdad sobre las elecciones de 2020″ representan “la escoria de la Tierra”.

El presidente Biden marcará el primer aniversario del acto de insurrección con un mensaje en el Capitolio, junto a la vicepresidenta Kamala Harris, quien es presidenta de Senado. El evento de Biden y Harris tendrá lugar a las 9:00 a.m. locales (10:00 a.m. en Puerto Rico).

Al mediodía, en una breve sesión, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ofrecerá también un mensaje.

Pero, como evidencia de la polarización existente en Estados Unidos y el temor de muchos republicanos a diferir del expresidente Trump, no se prevé que ningún líder de la minoría esté presente en los actos de conmemoración.

De los sobre 725 arrestados por delitos relacionados a la insurrección del 6 de enero de 2021, 225 fueron acusados de agresión o resistencia al arresto, según la fiscalía federal en Washington D.C.

No obstante, menos de la mitad de los ya sentenciados han cumplido prisión. Y solo siete han recibido sentencias de más de un año de cárcel, según un análisis de la publicación Politico.

Un total de 140 policías, tanto del Capitolio como de Washington D.C., fueron agredidos durante el ataque al Congreso. Las turbas pro Trump también atacaron a 10 periodistas.

Una encuesta auspiciada por Associated Press y NORC – el centro de investigación de la Universidad de Chicago-, reflejó que 7 de cada 10 estadounidenses piensa que la Cámara baja federal debe continuar investigando los sucesos de hace un año.

Esa misma proporción sostiene que el expresidente Trump tiene una responsabilidad grande, importante o moderada por el acto de insurrección, pero solo un 22% de los republicanos le asigna una culpabilidad grande o importante.