Washington D.C.- Los cuatro boricuas con plenos derechos en el Congreso, todos demócratas, vivieron en directo -con incredulidad, temor e indignación-, el acto de insurrección del 6 de enero de 2021, que formó parte de un esfuerzo por invalidar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

Han coincidido, al relatar sus experiencias durante los pasados meses, la profunda mancha que dejó ese ataque en la sociedad estadounidense -en momentos en que el expresidente Donald Trump aun dice falsamente que le robaron las elecciones-, y en ellos como miembros del Congreso.

En una entrevista reciente, Nydia Velázquez (Nueva York) afirmó que han sido muchos los miembros del Congreso que necesitaron terapia para ayudarles a superar la experiencia y que el acto de insurrección llevado a cabo por turbas de seguidores del entonces presidente Trump, ha provocado cambios en sus medidas de seguridad.

Cuando relataron sus experiencias, Darren Soto (Florida) como Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) pensaron que ese día podían morir.

Para Ritchie Torrres (Nueva York), el ataque al Congreso – en su cuarto día en la Cámara baja y que provocó al menos cinco muertes- representó un comienzo surreal de su trabajo en el Capitolio federal, un día en el que sintió más conmoción que miedo.

De los boricuas del Congreso, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González – quien no tiene voto decisivo en el hemiciclo cameral y es republicana-, fue la única que no estuvo en el Capitolio ese día.

Pero, los sucesos del 6 de enero de 2021 provocaron que González – quien luego renunció a la presidencia del Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico-, anunciara la decisión de distanciarse de Trump, a quien respaldó durante el pasado cuatrienio y cuya candidatura a la reelección defendió en 2020.

Aunque la Cámara de Representantes imputó a Trump de incitar el acto de insurrección del 6 de enero de 2021 y lo llevó a un segundo juicio político, el Senado, dominado por los republicanos, lo absolvió.

Entrevistada en diciembre en el Podcast “Desde Washington” de El Nuevo Día, Velázquez dijo que se dio cuenta de la emergencia en momentos en que regresaba a su oficina después de estar en el Capitolio para cumplir con el turno que, debido a los protocolos sobre el COVID-19, le habían asignado en las gradas del hemiciclo cameral.

“Los que iban a estar en el hemiciclo eran congresistas que representaban estados a los cuales se le estaban acusando de fraude electoral. Cuando yo llegué me dijeron ‘estamos atrasados, regrese en media hora’…El tren (interno) no estaba activado. Estaba caminando por el túnel. Cuando oigo conmoción, escucho explosiones. Y luego entonces el teléfono mío comienza a recibir alarmas de parte de la Policía, donde nos indicaban que estuviéramos en nuestras oficinas, que le pusiéramos seguro a nuestras oficinas. Ese fue un momento en el que yo no sabía si correr para mi oficina e irme a mi oficina o regresar al Capitolio. Pero me acordé de mi jefa de Personal, que tiene dos niñas que están en un centro de cuido del Capitolio. Y la expresión de su cara cuando empezó a ver movimiento, se me quedó en mi mente y decidí entonces correr hacia mi oficina”, indicó.

Desde su oficina, pudo ver a los seguidores de Trump subiendo por las escalinatas y paredes exteriores del Capitolio.

“No podía creer lo que estábamos viendo…No teníamos acceso a información, no sabíamos si ese hormiguero de gente que estaba tratando de subir al Capitolio trepando paredes, también estaban tratando de hacerlo en nuestros edificios, en nuestra oficina… Fue una cosa horrible”, dijo.

/ Los Policías tratan de detener a los manifestantes frente al Capitolio. (The Associated Press)

Desde esta ventana se ve cómo estaban congregados los simpatizantes de Donald Trump. (The Associated Press)

Los seguidores de Donald Trump se congregaron en Washington D. C. para escuchar al presidente a eso del mediodía, poco después ocurrieron los incidentes violentos. (The Associated Press)

La Policía del Capitolio trataba de detener la entrada de los manifestantes. (The Associated Press)

La Policía apunta con sus pistolas a los manifestantes que intentan entrar al Capitolio. (The Associated Press)

Situación en el interior del edificio federal. (The Associated Press)

Momento en que los simpatizante de Donald Trump trataban de pasar la barricada de la Policía frente al Capitolio. (The Associated Press)

Al final, lograron rebasar el perímetro de la Policía. (The Associated Press)

President Donald Trump arrives to speak at a rally Wednesday, Jan. 6, 2021, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) (The Associated Press)

Una mujer es ayudada por la Policía durante la manifestación en el Capitolio. (The Associated Press)

Velázquez sostuvo que miembros del Congreso recibieron ayuda psicológica, en busca de superar aquella dura experiencia. Y sostuvo que desde el ataque al Congreso está mucho más pendiente de lo que ocurre a su alrededor.

“Hubo congresistas que lloramos y no podíamos dormir”, dijo Velázquez, quien considera que después de los republicanos del Senado haber absuelto al presidente Trump del cargo de incitación a la insurrección que le imputó la Cámara baja, el comité especial cameral que investiga los sucesos debe llegar al fondo de cómo se fraguó ese ataque y señalar directamente a los responsables.

Velázquez indicó que “una de las cosas que hay que dilucidar es qué injerencia y participación tuvo el presidente (Trump)”. “Hubo miembros del Congreso que trabajaron con los que lideraron esa insurrección. ¿Quién financió esa insurrección?”, agregó.

El congresista Soto escribió un poema – titulado “A Bird’s Eye View to Insurrection”-, en el que describió la crisis que vio desde las gradas del hemiciclo de la Cámara de Representantes.

Soto fue uno de una docena de congresistas que estaba en las gradas de la Cámara baja justo cuando las turbas intentaron irrumpir al hemiciclo.

“Me di cuenta, en ese momento, que podía morir”, dijo en febrero pasado, cuando explicó que tuvo que saltar por encima de sillas para lograr llegar a la puerta y salir al pasillo del Capitolio.

El congresista Soto afirmó que al lograr salir de la galería de la Cámara baja “terroristas yacían en el suelo con armas apuntadas hacia ellos, mientras nos miraban con ojos de asesino”.

Para Soto, se trató de un “complot terrorista” que logró ser frustrado.

Soto presentó una resolución en la Cámara baja para recordar el 6 de enero como el día de la insurrección contra el Capitolio y la democracia estadounidense.

En transmisiones por Instagram, la congresista Ocasio Cortez, por su parte, contó que desde días antes del 6 de enero de 2021 percibió un ambiente de peligro de cara a la sesión conjunta del Congreso en que se contaron los votos del colegio electoral, pese al ataque de las turbas pro Trump.

Por ejemplo, dijo que seguidores de Trump le acosaron en momentos en que iba a montarse en su carro, previo al 6 de enero.

Ocasio Cortez sostuvo que durante el acto de insurrección en vez de ir al salón en que la Policía del Capitolio federal ubicó a los congresistas, prefirió irse a su oficina.

Consideró que el “lugar seguro” seleccionado por las autoridades no lo era, porque allí estuvieron también republicanos “supremacistas blancos”, creyentes en la desacreditada teoría del grupo QAnon o que en medio de la pandemia del coronavirus no utilizaban mascarillas.

Al comenzar a escuchar golpes en la puerta de su oficina del edificio Cannon, pensó que las turbas pro Trump habían penetrado su despacho.

La congresista Ocasio Cortez – bajo ataques constantes de la derecha republicana, incluso de miembros de la Cámara baja-, se escondió primero en el baño y luego en un closet. “Ese fue el momento en que pensé que todo había terminado... Pensé que iba a morir”, sostuvo.

Después conoció que se trataba de un Policía del Capitolio. Ocasio Cortez dijo que el policía nunca se identificó mientras la buscaba y reaccionaba con coraje. Inicialmente, dijo, no pudo identificar si el policía estaba allí para ayudarles o hacerles daño.

El policía les ordenó moverse a un piso de otro edificio del Congreso, aunque no los acompañó ni les ofreció un lugar específico en donde esconderse. Ocasio Cortez terminó refugiada en la oficina de su colega Katie Porter (California), en el edificio Longsworth.

Uno de los participantes del ataque al Congreso, Garret Miller, de Texas, fue imputado de cargos que incluyen haber amenazado de muerte, por Twitter, a Ocasio Cortez.

Como superviviente de una agresión sexual, Ocasio Cortez afirmó que el trauma de aquella experiencia”no se puede olvidar” y es importante que los culpables del ataque al Congreso “rindan cuentas”.

Los sucesos del pasado 6 de enero ocurrieron en el cuarto día de Ritchie Torres como congresista.

“Estaba esperando en mi oficina para votar. Cuando, de repente, la policía del Capitolio irrumpió en el interior y me ordenó a mí y a mi personal a desalojar inmediatamente, y me dejaron vagando por el laberinto de túneles en el Capitolio durante aproximadamente una hora hasta que la Policía me encontró y luego me llevó a un lugar seguro”, relató Torres, en una entrevista en agosto pasado en el Podcast “Desde Washington”.

No obstante, afirmó que “ese lugar seguro se convirtió en un evento de gran propagación (del COVID) porque había miembros del Congreso que se negaron a usar mascarillas”.

“Entonces, lo que recuerdo del 6 de enero es una escena de pánico y caos. Y sentí una abrumadora sensación de conmoción y confusión. El mismo estremecimiento que sentí como neoyorquino durante el 11 de septiembre (de 2001). No podía creer que una turba pudiera tan fácilmente invadir el Capitolio e irrumpir en el hemiciclo del Senado, en la oficina de la speaker Nancy Pelosi y aterrorizar a los miembros del Congreso y su personal. Experimenté más conmoción que miedo el 6 de enero”, señaló Torres, quien ha iniciado su segundo año en la Cámara baja federal.