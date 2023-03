Washington D.C. – Una parte importante del liderato republicano ha cerrado filas con el expresidente Donald Trump, en momentos en que - en una acción sin precedentes-, va a ser acusado de cerca de 30 cargos criminales en Nueva York.

Desde el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy - el funcionario electo republicano de más alto rango-, hasta oponentes de Trump de cara a las primarias presidenciales de 2024, han salido a defenderlo de los cargos aprobados por un Gran Jurado de Manhattan, que ha examinado la prueba presentada por el fiscal Alvin Bragg.

Para McCarthy, como el resto de la jefatura republicana cameral, el fiscal Bragg “ha dañado irremediablemente a nuestro país en un intento de interferir en nuestra elección presidencial”.

“El pueblo estadounidense no tolerará esta injusticia, y la Cámara de Representantes pedirá cuentas a Alvin Bragg y su abuso de poder sin precedentes”, iindicó el líder cameral, quien como el resto de la opinión pública no conoce el detalle de los cargos que serán presentados en contra del pasado presidente estadounidense.

PUBLICIDAD

Un Gran Jurado estatal en Manhattan, Nueva York, votó el jueves a favor de acusar a Trump de cargos criminales basados en la falsificación de registros comerciales y violaciones electorales relacionadas al pago de $130,000 para silenciar a la actriz de películas pornográficas Stormy Daniels, en medio de la campaña electoral de 2016 y en momentos en que divulgaba una relación sexual extramarital con el entonces candidato a la Casa Blanca.

CNN indicó que los cargos - que pueden incluir anotaciones falsas sobre los pagos a Daniels-, serán más de 30. Nunca antes un expresidente ha sido imputado de delitos graves.

Tras conocerse la decisión del Gran Jurado, la Policía de Nueva York ha intensificado las medidas de seguridad en el bajo Manhattan y suspendido las vacaciones de sus agentes. En momentos en que veía más cercana su acusación, Trump, hace casi dos semanas, había exhortado a sus seguidores a protestar.

Sin dar a conocer aún los cargos – que permanecen sellados-, el fiscal Bragg confirmó el jueves en la noche que se negocia la entrega de Trump a las autoridades, la que parece estar prevista para el martes 4 de abril.

Trump sigue bajo investigación de las autoridades federales y del estado de Georgia por actos relacionados a intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 – en las que fue derrotado-, y el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021 que protagonizaron turbas de sus seguidores.

“Es indignante la acusación de un expresidente por violaciones electorales”, comentó en CNN el exvicepresidente Michael Pence, quien hasta el 6 de enero de 2021, cuando el expresidente incitó al acto de insurrección que llevaron a cabo turbas de seguidores suyos, fue el más cercano colaborador oficial de su excompañero de boleta electoral.

PUBLICIDAD

Mientras, el gobernador de Florida, Ron DeSantis – en el más claro ejemplo del peso que tiene Trump dentro de su colectividad -, afirmó que si el fiscal necesitara extraditar al ex presidente, quien reside en Florida, no daría apoyo oficial a ese proceso. DeSantis, quien no ha anunciado aún su aspiración a la Casa Blanca pero las encuestas le presentan como el principal oponente de Trump, se ha sumado al argumento de los aliados de Trump de que la investigación del fiscal Bragg es un uso político “del sistema legal para promover una agenda política” y coloca “patas arriba el estado de derecho”.

Como DeSantis, Pence examina aspirar a la candidatura presidencial republicana.

Aunque senadores republicanos aliados de Trump como Lindsey Graham (Carolina del Sur) han salido en defensa del expresidente, los líderes del caucus del Senado han guardado silencio y prudencia. Mitch McConnell (Kentucky), líder de la minoría republicana del Senado, no ha comentado los cargos en contra de Trump.

Graham indicó en la cadena Fox que Trump – quien sobrevivió dos procesos de destitución ante el Congreso durante su presidencia-, “va a ganar en los tribunales y en las elecciones” de 2024.

En el lado demócrata, el presidente Joe Biden ha continuado manteniéndose fuera de este debate. Pero, miembros del Congreso afirmaron que debe respetarse el imperio de la ley.

“El señor Trump está sujeto a las mismas leyes que todos los estadounidenses. Podrá valerse del sistema legal y de un jurado, no de la política, para determinar su destino de acuerdo con los hechos y la ley. No debe haber influencia política externa, intimidación o interferencia en el caso. Animo tanto a los críticos como a los partidarios de Trump a que dejen que el proceso avance de manera pacífica y de acuerdo con la ley”, indicó el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

PUBLICIDAD

El congresista demócrata puertorriqueño Ritchie Torres (Nueva York), por su parte, consideró que los cargos contra Trump subrayan que nadie está por encima de la ley.”(Se) envía un poderoso mensaje al resto del mundo: Estados Unidos no está gobernado por el gobierno de los hombres sino por el estado de derecho y nadie, ni siquiera un ex presidente, está por encima de la ley”, sostuvo Torres.

Con el respaldo del speaker McCarthy, tres comités de la Cámara de Representantes han comenzado a solicitar información al fiscal Bragg sobre su investigación, como una respuesta de la mayoría republicana para defender al expresidente.

En una carta enviada hoy viernes a los presidentes de los comités de lo Jurídico, Investigaciones y Administración, la consejera legal de la oficina de Bragg, Leslie Dubeck, exhortó a los congresistas republicanos a desistir de investigar al investigador y colaborar con el expresidente.

“Lo instamos a que se abstengan de estas acusaciones incendiarias, retiren su demanda de información y permitan que el proceso de justicia penal continúe sin interferencia política ilegal”, indicó Dubeck.