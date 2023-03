Washington D.C. – Un Gran Jurado de Manhattan ha votado a favor de acusar al expresidente Donald Trump de cargos criminales por el pago de dinero que hiciera a una estrella pornográfica, según medios estadounidenses.

The New York Times dio a conocer inicialmente la decisión del Gran Jurado, que ha sesionado por meses, y será dada a conocer oficialmente en unos días. Luego, un abogado de Trump confirmó la información a Associated Press.

Trump -quien ya es precandidato a la presidencia-, sería el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado de cargos criminales.

El Gran Jurado del condado de Manhattan ha investigado a Trump por haber podido violar leyes de contributivas de su negocio con el pago de $130,000 que habría dado a la actriz de películas pornográgicas Stormy Daniels, por medio de su ex abogado Michael Cohen.

Expertos han indicado que Trump puede ser imputado de falsificar registros referentes a sus negocios, por medio de una ley estatal de Nueva York. También el caso pudiera ser vinculado a violaciones de leyes electorales, aunque tendrían que ser estatutos estatales, no federales.

Para ser un delito grave, con una sentencia de hasta cuatro años de cárcel, se tiene que demostrar que Trump ordenó a subordinados incluir el pago a Cohen en los registros de su empresa “con la intención de defraudar”.

Pero, además, según fuentes legales, debe demostrarse que lo hizo para cometer o ocultar un segundo delito.

Se presume que el fiscal Alvin Bragg, del condado de Manhattan, y los abogados de Trump buscaran negociar un acuerdo para que el expresidente Trump se entregue en los próximos días a las autoridades estadounidenses.

Trump ha insistido en su inocencia y atacado públicamente a Bragg. Hace casi dos semanas, Trump exhortó a sus seguidores a protestar. Sus aliados en la Cámara baja federal, incluido el speaker Kevin McCarthy, han comenzado a investigar a Bragg.

La decisión del Gran Jurado se dio a conocer horas después de que el Congreso suspendió sus sesiones hasta el 17 de abril.

“Indignante”, tuiteó el republicano Jim Jordan (Ohio), presidente del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja, una de las comisiones que quiere investigar al fiscal Bragg.

Como presidente, Trump fue sometido en dos ocasiones a un juicio político, primero por presionar indebidamente a Ucrania y luego por incitar al acto de insurrección del 6 de enero de 2021 en contra del Congreso.

Ahora, también es investigado a nivel federal y en el estado de Georgia por sus acciones dirigidas a invalidar los resultados electorales de noviembre de 2020.