Washington D.C.- Los delegados a la convención presidencial demócrata nominaron esta noche formalmente al exvicepresidente Joe Biden como su candidato a la Casa Blanca para enfrentarse en las elecciones del 3 de noviembre al presidente Donald Trump.

El exvicepresidente Biden dominó las primarias demócratas y la semana pasada escogió a la senadora Kamala Harris (California) como su compañera de boleta electoral.

“Es el honor de mi vida aceptar la nominación del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos”, tuiteó Biden, quien también apareció junto a su esposa, Jill Biden, y miembros de su familia, tan pronto fue confirmado como candidato a la presidencia.

El exvicepresidente ofrecerá el jueves su mensaje oficial de aceptación, en la noche final de la convención presidencial demócrata, que se desarrolla de forma virtual en medio de la pandemia del coronavirus, que ha cobrado la vida de más de 171,500 personas en Estados Unidos.

Biden fue propuesto como candidato por la oficial de seguridad Jacquelyn Brittany – de 31 años y quien no dio a conocer su apellido-, con quien Biden se retrató en diciembre pasado cuando tomó el elevador para entrar a una entrevista con la junta editorial del diario The New York Times.

“Te quiero”, le dijo en aquella ocasión Jacquelyn a Biden, en un vídeo que publicó entonces la campaña del exvicepresidente y que se volvió viral en las redes sociales.

Biden, de 77 años, fue vicepresidente del gobierno de Barack Obama, de 2009 a 2016. Fue senador de 1973 a enero de 2009.

Harris, quien es senadora desde enero de 2017, fue fiscal general de California y compitió hasta diciembre pasado en las primarias presidenciales. Se retiró de la contienda presidencial cuando el dinero se le agotaba y caía en las encuestas, sin que hubiese participado en alguna de las primarias o caucuses.

Los mensajes de esta noche incluyeron a Jill Biden, a los exvicepresidentes Bill Clinton y Jimmy Carter, la congresista puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortez, el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, y los exsecretarios de Estado- y general jubilado-, el republicano Colin Powell, y el demócrata John Kerry.

La presentación de la boricua Ocasio Cortez tuvo el propósito de secundar la candidatura del senador Bernie Sanders, quien ya había apoyado a Biden.

Ocasio Cortez utilizó su mensaje para destacar la importancia del movimiento que ha liderado Sanders, del cual forma parte y es una potencial heredera. “Es un movimiento que lucha por reconocer y reparar las heridas de la injusticia racial, el colonialismo, la misoginia y la homofobia”, sostuvo la congresista, de 30 años.

Después de su mensaje, Ocasio Cortez advirtió en Twitter que se le solicitó : secundar la nominación del senador Sanders para la votación por lista. Le extiendo mis más profundas felicitaciones a Joe Biden. Ganemos en noviembre”.

Los votos de la delegación de Puerto Rico - 53 para Biden y 5 para Sanders- fueron anunciados por el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Rios.

“Los puertorriquenos somos ciudadanos estadounidenses algo que Donald Trump parece haber olvidado en los momentos más difíciles que enfrentó nuestra isla”, indicó Ríos, quien habló en todo momento en español. Su vídeo fue grabado el domingo, desde Cataño, con la bahía y El Morro como telón de fondo.

La presentación de Jill Biden tuvo el propósito de contar la vida de su marido, desde que quedó viudo - por un accidente de tránsito en el que murió su primera esposa y su hija de un año, Naomi-, con dos hijos pequeños, en momentos en que empezaba su carrera como senador por el estado de Delaware.

“Hemos demostrado que el corazón de esta nación aún late con bondad y coraje. Esa es el alma de Estados Unidos por la que lucha Joe Biden ahora”, indicó Jill Biden.

En sus presentaciones, Clinton y Carter hicieron llamamientos para devolver “decencia” y “liderato” a la jefatura del gobierno de Estados Unidos.

“En un momento como este, el despacho Oval debería ser un centro de mando. En cambio, es un centro de tormentas. Solo hay caos. Solo una cosa nunca cambia: su determinación de negar responsabilidad y echar culpas”, indicó Clinton.

En una convención presidencial que tiene lugar de forma virtual, Carter, de 95 años, acentuó en una grabación de audio que Biden tiene “la experiencia, el carácter y la decencia para unirnos y restablecer la grandeza de Estados Unidos”.

“Merecemos una persona con integridad y buen juicio, alguien que sea honesto y justo, alguien que esté comprometido con lo que es mejor para el pueblo estadounidense”, indicó Carter. Su esposa, la exprimera dama Rosalynn Carter, también habló.

En momentos en que Estados Unidos se enfrenta a la emergencia de la pandemia del coronavirus, los expresidentes destacaron además la pérdida de liderato a nivel mundial. “El liderato cuenta”, fue el título de la noche.

“Joe Biden será un presidente al que todos estaremos orgullosos de saludar. Con Joe Biden en la Casa Blanca, nunca dudarán de que apoyará a nuestros amigos y se enfrentará a nuestros adversarios, nunca al revés. Confiará en nuestros diplomáticos y en nuestra comunidad de inteligencia, no en la adulación de dictadores y déspotas”, indicó el exsecretario Powell, quien ya había descartado respaldar a Donald Trump.

Pero, la noche comenzó con un mensaje ofrecido por 17 funcionarios electos demócratas - congresistas, alcaldes y oficiales locales-, que hablaron de la crisis del coronavirus, de la situación económica, manufactura, los derechos reproductivos de la mujer, energía limpia y derechos de los trabajadores, entre otros asuntos.

El grupo incluyó a la excandidata demócrata a gobernadora de Georgia Stacey Abrams. “Estamos con Joe Biden porque esto no se trata solo de derrotar a Donald Trump. Esto es por Estados Unidos”, sostuvo Abrams, quien ha ganado apoyo nacional entre los liberales.

Horas antes de iniciados los eventos del horario estelar, la viuda del senador republicano John McCain, Cindy McCain, divulgó un vídeo en el que destaca la amistad entre su fallecido esposo y Biden. El vídeo fue presentado en la convención.